Голод для 45 миллионов человек: названы последствия конфликта вокруг Ирана

2026-04-30T20:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Конфликт на Ближнем Востоке грозит экстремальным голодом 45 миллионам человек из-за нехватки удобрений и сокращения урожая. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.По его словам, при сохранении перебоев в поставках до конца года на фоне конфликта в Иране миру грозит глобальная рецессия с катастрофическими последствиями для экономики и социальной стабильности, которые будут расти в геометрической прогрессии.Гутерреш подчеркнул, что наиболее сокрушительный удар придется по развивающимся странам, чья способность противостоять кризису парализована бременем непосильных долгов. По его оценке, это неизбежно приведет к массовой потере рабочих мест, дальнейшему росту уровня бедности и обострению проблемы голода в этих регионах.Генсек ООН также отметил, что текущий кризис уже предопределил экономические потери на месяцы вперед. По его словам, каждый день простоя торговых судов лишь увеличивает эти издержки, вызывая нарастающую волну негативных последствий, которая эхом отдается по всей глобальной экономике.Гутерреш добавил, что цену за этот конфликт платит все человечество, даже если единицы извлекают из него огромную прибыль. При этом на восстановление разорванных цепочек поставок уйдут месяцы, что неизбежно приведет к стагнации производства и сохранению высоких цен, отметил он.Ранее заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что вследствие конфликта вокруг Ирана и перекрытия Ормузского пролива государства-члены Евразийского экономического союза начинают ощущать нехватку лекарств и рост цен на медикаменты.Вице-премьер РФ Александр Новак призвал правительство срочно принять меры для недопущения роста цен на нефтепродукты на внутреннем рынке России на фоне энергетического кризиса в мире. Министр энергетики Сергей Цивилев заявил, что министерство энергетики совместно с Федеральной антимонопольной службой контролирует рост цен на заправках, чтобы их повышение было в рамках инфляции.США и Израиль 28 февраля начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских. Иран осуществляет ответные удары по израильской территории, а также по военным объектам США в регионе Ближнего Востока.Эскалация вокруг Ирана привела к фактической блокировке Ормузского пролива, ключевого маршрута поставок на мировой рынок нефти и сжиженного природного газа из стран Персидского залива, а также отразилась на уровне экспорта и добычи нефти стран региона.

