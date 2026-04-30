Европа пытается возродить нацизм в новой форме – Лавров - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Европа пытается возродить нацизм в новой форме – Лавров
Европа пытается возродить нацизм в новой форме – Лавров - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Европа пытается возродить нацизм в новой форме – Лавров
Ряд европейских стран настойчиво пытается возродить нацизм в новой форме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел... РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T10:26
2026-04-30T10:26
сергей лавров
европа
неонацизм
нацизм
казахстан
министерство иностранных дел рф (мид рф)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Ряд европейских стран настойчиво пытается возродить нацизм в новой форме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.При этом он подчеркнул, что Россия и Казахстан совместно хранят память о Великой Отечественной войне и Великой Победе, и это является одним из важнейших измерений отношений между странами.Одной из важнейших задач российской дипломатии является борьба с попытками переписать историю Великой Отечественной войны и ее итогов, а также с героизацией нацизма, который Запад использует в своем противостоянии с РФ, заявлял Лавров ранее.Лавров находится с двухдневным официальным визитом в Казахстане. В его программе - встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым.
европа
казахстан
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150812145_234:0:2965:2048_1920x0_80_0_0_e2bd0eb31275df0a8af7c883ec26a972.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сергей лавров, европа, неонацизм, нацизм, казахстан, министерство иностранных дел рф (мид рф)
Европа пытается возродить нацизм в новой форме – Лавров

Ряд европейских стран стремятся возродить нацизм в новой форме - Лавров

10:26 30.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Ряд европейских стран настойчиво пытается возродить нацизм в новой форме. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на переговорах с министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым.
"Нет никаких сомнений, что в нынешних условиях эта память (о Великой Отечественной войне – ред.) имеет не только историческое значение, но и практическое, учитывая настойчивость целого ряда европейских государств возрождать нацизм уже в новых формах", – цитирует Лаврова РИА Новости.
При этом он подчеркнул, что Россия и Казахстан совместно хранят память о Великой Отечественной войне и Великой Победе, и это является одним из важнейших измерений отношений между странами.
Одной из важнейших задач российской дипломатии является борьба с попытками переписать историю Великой Отечественной войны и ее итогов, а также с героизацией нацизма, который Запад использует в своем противостоянии с РФ, заявлял Лавров ранее.
Лавров находится с двухдневным официальным визитом в Казахстане. В его программе - встречи с президентом страны Касым-Жомартом Токаевым и министром иностранных дел Ермеком Кошербаевым.
Сергей ЛавровЕвропаНеонацизмНацизмКазахстанМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)
 
