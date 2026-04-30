Два поезда "Таврия" отправятся в путь из Крыма не ранее 20:00 - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Два поезда "Таврия" отправятся в путь из Крыма не ранее 20:00
Два поезда компании "Таврия" в четверг отправятся в путь из Симферополя и Евпатории не раньше 20 часов. Причина подвижки графика – позднее прибытие составов,... РИА Новости Крым, 30.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Два поезда компании "Таврия" в четверг отправятся в путь из Симферополя и Евпатории не раньше 20 часов. Причина подвижки графика – позднее прибытие составов, следующих с материка из-за перекрытия Крымского моста. Об этом предупредили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".
"Прогнозируемое время отправления двух поездов "Таврия" с начальных станций Крымского полуострова не ранее 20 часов", – сказано в сообщении.
Перевозчик уточнил, что речь о поездах №028/027 Симферополь – Москва и №180/179 Евпатория – Санкт-Петербург.
"Просим планировать прибытие на вокзал с учетом данной информации. Приносим извинения за доставленные неудобства. Справочную информацию можно получить по телефону: 8 800 775 54 53", – добавили в транспортной компании.
Ранее в четверг сообщалось, что транспортный переход через Керченский пролив был закрыт для проезда с 3 часов ночи 30 апреля. По состоянию на 8 утра восемь поездов в Крым и из Крыма задерживались в пути следования до 4,5 часов из-за временного ограничения движения по Крымскому мосту.
После полудня в пути следования задерживались от 2,5 до 9 часов шесть поездов в Крым и четыре состава из Крыма. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
