https://crimea.ria.ru/20260430/dva-poezda-tavriya-otpravyatsya-v-put-iz-kryma-ne-ranee-2000-1155662634.html

Два поезда "Таврия" отправятся в путь из Крыма не ранее 20:00

поезд "таврия"

гранд сервис экспресс

поезд

железная дорога

транспорт

логистика

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/08/05/1124076093_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_8e4ba62c8dd8dc7d2e30415ef37ef3f2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Два поезда компании "Таврия" в четверг отправятся в путь из Симферополя и Евпатории не раньше 20 часов. Причина подвижки графика – позднее прибытие составов, следующих с материка из-за перекрытия Крымского моста. Об этом предупредили в пресс-службе "Гранд Сервис Экспресс".Перевозчик уточнил, что речь о поездах №028/027 Симферополь – Москва и №180/179 Евпатория – Санкт-Петербург."Просим планировать прибытие на вокзал с учетом данной информации. Приносим извинения за доставленные неудобства. Справочную информацию можно получить по телефону: 8 800 775 54 53", – добавили в транспортной компании.Ранее в четверг сообщалось, что транспортный переход через Керченский пролив был закрыт для проезда с 3 часов ночи 30 апреля. По состоянию на 8 утра восемь поездов в Крым и из Крыма задерживались в пути следования до 4,5 часов из-за временного ограничения движения по Крымскому мосту.После полудня в пути следования задерживались от 2,5 до 9 часов шесть поездов в Крым и четыре состава из Крыма. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и МАКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый ускоренный поезд "Таврия" встретили в СимферополеПоездом в Крым: пассажиропоток на полуостров возрастет до 3,1 млн – РосжелдорВ Крым на майские праздники: как будут ходить поезда с материка

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

