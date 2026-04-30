Директор рудника задержан после гибели 6 горняков под лавиной в Бурятии
Директор рудника задержан после гибели 6 горняков под лавиной в Бурятии
2026-04-30T08:26
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. В Бурятии в рамках уголовного дела после гибели работников горнодобывающего предприятия из-за схода лавины задержан директор рудника. Об этом сообщили в информационном центре СК России.
28 апреля возле одного из рудников на территории Муйского района в Бурятии со склона горы произошел сход лавины. Под снежными массами предварительно оказались девять работников горнодобывающего предприятия. Три человека выбрались самостоятельно, шестеро остались под завалом. Шестеро погибших были извлечены из-под завала. Поисковые работы завершены.
По информации следствия, сход снежных масс со склона горы на промышленную площадку произошел еще 24 апреля, тогда были травмированы двое рабочих, их госпитализировали. При этом, несмотря на сохранявшуюся лавинную опасность, 28 апреля на промышленную площадку для расчистки и устранения последствий схода снежных масс директор рудника направил девять сотрудников. Люди приступили к работе, и на них сошла вторая лавина. Только троим из девяти удалось выжить.
Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц.
"По подозрению в совершении данного преступления задержан директор рудника, который дал распоряжение о проведении работ на промышленной площадке возле штольни при наличии угроз схода лавины", - сказано в сообщении.
В настоящее время решается вопрос о предъявлении фигуранту обвинения и избрании меры пресечения. Ведется следствие, добавили в СК.
