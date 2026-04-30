Рейтинг@Mail.ru
Девять поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути до 7 часов - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260430/devyat-poezdov-v-krym-i-iz-kryma-zaderzhivayutsya-v-puti-do-7-chasov-1155644967.html
Девять поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути до 7 часов
поезд "таврия"
крым
крымский мост
железные дороги крыма
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567240_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_2a0c7e7dd24d1636321b680bed0de12a.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0b/1119567240_180:0:1620:1080_1920x0_80_0_0_f53f274717604b74f166ab888cc55685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Девять поездов в Крым и из Крыма опаздывают на 2-7 часов из-за закрытия Крымского моста

10:40 30.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Пять поездов в Крым и четыре из Крыма задерживаются в пути на период от 2 до 7 часов из-за остановки движения по Крымскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Транспортный переход через Керченский пролив закрыт для проезда транспорта с 3 часов ночи 30 апреля. По состоянию на 8 утра восемь поездов в Крым и из Крыма задерживались в пути следования до 4,5 часов из-за временного ограничения движения по Крымскому мосту.
По данным перевозчика, по состоянию на 10 часов утра по направлению в Крым задерживаются:
- на 7 часов поезд №025/026 Минеральные Воды - Симферополь,
- на 6 часов поезд №092/091 Москва - Севастополь,
- на 6,5 часов №173/174 Москва – Евпатория,
- на 4,5 часов опаздывают составы №028/027 Москва – Симферополь и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория.
По пути из Крыма:
- на 6 часов отстает поезд №174/173 Евпатория – Москва,
- на 5,5 часов – № 092/091 Севастополь – Москва,
- на 2,5 часа – № 098/097 Симферополь – Москва,
- на 2 часа – № 076/075 Симферополь – Омск.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - уточнили в компании.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Поезд "Таврия"КрымКрымский мостЖелезные дороги КрымаНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
