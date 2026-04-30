Девять поездов в Крым и из Крыма задерживаются в пути до 7 часов
Пять поездов в Крым и четыре из Крыма задерживаются в пути на период от 2 до 7 часов из-за остановки движения по Крымскому мосту. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 30.04.2026
Девять поездов в Крым и из Крыма опаздывают на 2-7 часов из-за закрытия Крымского моста
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Пять поездов в Крым и четыре из Крыма задерживаются в пути на период от 2 до 7 часов из-за остановки движения по Крымскому мосту. Об этом сообщили в пресс-службе компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс".
Транспортный переход через Керченский пролив закрыт для проезда транспорта с 3 часов ночи 30 апреля. По состоянию на 8 утра восемь поездов в Крым и из Крыма задерживались в пути следования до 4,5 часов из-за временного ограничения движения по Крымскому мосту.
По данным перевозчика, по состоянию на 10 часов утра по направлению в Крым задерживаются:
- на 7 часов поезд №025/026 Минеральные Воды - Симферополь,
- на 6 часов поезд №092/091 Москва - Севастополь,
- на 6,5 часов №173/174 Москва – Евпатория,
- на 4,5 часов опаздывают составы №028/027 Москва – Симферополь и №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория.
- на 6 часов отстает поезд №174/173 Евпатория – Москва,
- на 5,5 часов – № 092/091 Севастополь – Москва,
- на 2,5 часа – № 098/097 Симферополь – Москва,
- на 2 часа – № 076/075 Симферополь – Омск.
"Время задержки в пути может измениться. Начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации", - уточнили в компании.
