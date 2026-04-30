Девять поездов крымского направления задерживаются в пути до 7,5 часов

2026-04-30T18:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Пять поездов в Крым и четыре состава из Крыма задерживаются в пути следования на срок до 7,5 часов из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на четверг. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в четверг с 03:11. Спустя девять часов транспортный переход открыли. В пути задерживаются пассажирские поезда дальнего следования. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.С опозданием в Крым следуют составы:№092/091 Москва – Севастополь отправлением 28 апреля – задерживается на 7,5 часов;№173/174 Москва – Евпатория отправлением 28 апреля – задерживается на 7,5 часов;№028/027 Москва – Симферополь отправлением 29 апреля – задерживается на 6,5 часов;№179/180 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 28 апреля – задерживается на 6 часов;№097/098 Москва – Симферополь отправлением 29 апреля – задерживается на 1 час 20 минут.Из Крыма:№174/173 Евпатория – Москва отправлением 29 апреля – задерживается на 7,5 часов;№092/091 Севастополь – Москва отправлением 29 апреля – задерживается на 6 часов;№098/097 Симферополь – Москва отправлением 30 апреля – задерживается на 4 часа;№076/075 Симферополь – Омск отправлением 30 апреля – задерживается на 4,5 часа.Время задержки в пути может измениться – начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, напомнил перевозчик.И проинформировал, что поезд №025/026 Минеральные Воды – Симферополь отправлением 29 апреля прибыл в Симферополь с опозданием на 8 часов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAКС. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

