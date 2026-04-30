Девять поездов крымского направления задерживаются в пути до 7,5 часов - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Девять поездов крымского направления задерживаются в пути до 7,5 часов
Девять поездов крымского направления задерживаются в пути до 7,5 часов
2026-04-30T18:40
Девять поездов крымского направления задерживаются в пути до 7,5 часов

18:40 30.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Пять поездов в Крым и четыре состава из Крыма задерживаются в пути следования на срок до 7,5 часов из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на четверг. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в четверг с 03:11. Спустя девять часов транспортный переход открыли. В пути задерживаются пассажирские поезда дальнего следования. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
С опозданием в Крым следуют составы:
№092/091 Москва Севастополь отправлением 28 апреля – задерживается на 7,5 часов;
№173/174 Москва – Евпатория отправлением 28 апреля – задерживается на 7,5 часов;
№028/027 Москва – Симферополь отправлением 29 апреля – задерживается на 6,5 часов;
№179/180 Санкт-Петербург – Евпатория отправлением 28 апреля – задерживается на 6 часов;
№097/098 Москва – Симферополь отправлением 29 апреля – задерживается на 1 час 20 минут.
Из Крыма:
№174/173 Евпатория – Москва отправлением 29 апреля – задерживается на 7,5 часов;
№092/091 Севастополь – Москва отправлением 29 апреля – задерживается на 6 часов;
№098/097 Симферополь – Москва отправлением 30 апреля – задерживается на 4 часа;
№076/075 Симферополь – Омск отправлением 30 апреля – задерживается на 4,5 часа.
Время задержки в пути может измениться – начальники поездов сообщают пассажирам ожидаемое время прибытия на станцию по мере поступления информации. Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой, напомнил перевозчик.
И проинформировал, что поезд №025/026 Минеральные Воды – Симферополь отправлением 29 апреля прибыл в Симферополь с опозданием на 8 часов.
