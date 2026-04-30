Десять крымских поездов задерживаются в пути до 9 часов
Десять крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути следования до девяти часов
12:40 30.04.2026 (обновлено: 12:46 30.04.2026)
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"Поезд "Таврия"
© Пресс-служба компании-перевозчика "Гранд Сервис Экспресс"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Шесть поездов в Крым и четыре состава из Крыма задерживаются в пути следования от 2,5 до 9 часов из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на четверг. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в четверг с 03:11. Спустя девять часов транспортный переход открыли. В пути задерживаются пассажирские поезда дальнего следования. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.
"Движение по Крымскому мосту открыто в 12:05 по московскому времени. В пути все еще задерживаются 10 поездов "Таврия", – сказано в сообщении.
С опозданием в Крым следуют составы:
- —№025/026 Минеральные Воды – Симферополь, отправлением 29 апреля (прибыл в Тамань; задержка около 9 часов);
- —№092/091 Москва – Севастополь, отправлением 28 апреля (прибыл в Тамань; задержка 8 часов);
- —№173/174 Москва – Евпатория, отправлением 28 апреля (прибыл на станцию Вышестеблиевская; задержка 8,5 часа);
- —№028/027 Москва – Симферополь, отправлением 29 апреля (прибыл на станцию Красная Стрела; задержка 6,5 часа);
- —№179/180 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 29 апреля (прибыл на станцию Старотитаровка; задержка 6,5 часа).;
- —№097/098 Москва – Симферополь, отправлением 29 апреля (прибыл на станцию Юровский; задержка 2,5 часа).
Из Крыма:
- —№174/173 Евпатория – Москва, отправлением 29 апреля (прибыл в Керчь; задержка около 8 часов);
- —092/091 Севастополь – Москва, отправлением 29 апреля (прибыл в Керчь; задержка 7,5 часа);
- —098/097 Симферополь – Москва, отправлением 30 апреля (прибыл на станцию Багерово; задержка 4,5 часа);
- —076/075 Симферополь – Омск, отправлением 30 апреля (прибыл на станцию Чистополье; задержка 4 часа).
"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне – просим обращаться к начальнику поезда и проводникам", – добавил перевозчик.
Транспортный переход через Керченский пролив закрыт для проезда транспорта с 3 часов ночи 30 апреля. По состоянию на 8 утра восемь поездов в Крым и из Крыма задерживались в пути следования до 4,5 часов из-за временного ограничения движения по Крымскому мосту.
