Десять крымских поездов задерживаются в пути до 9 часов - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Десять крымских поездов задерживаются в пути до 9 часов
Десять крымских поездов задерживаются в пути до 9 часов - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Десять крымских поездов задерживаются в пути до 9 часов
Шесть поездов в Крым и четыре состава из Крыма задерживаются в пути следования от 2,5 до 9 часов из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T12:40
2026-04-30T12:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Шесть поездов в Крым и четыре состава из Крыма задерживаются в пути следования от 2,5 до 9 часов из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на четверг. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в четверг с 03:11. Спустя девять часов транспортный переход открыли. В пути задерживаются пассажирские поезда дальнего следования. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.С опозданием в Крым следуют составы:Из Крыма:Транспортный переход через Керченский пролив закрыт для проезда транспорта с 3 часов ночи 30 апреля. По состоянию на 8 утра восемь поездов в Крым и из Крыма задерживались в пути следования до 4,5 часов из-за временного ограничения движения по Крымскому мосту. Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Первый ускоренный поезд "Таврия" встретили в СимферополеПоездом в Крым: пассажиропоток на полуостров возрастет до 3,1 млн – РосжелдорВ Крым на майские праздники: как будут ходить поезда с материка
крым
крымский мост
крым, поезд, поезд "таврия", крымский мост, железные дороги крыма, расписание поездов в крыму, гранд сервис экспресс, транспорт, логистика, новости крыма
Десять крымских поездов задерживаются в пути до 9 часов

Десять крымских поездов "Таврия" задерживаются в пути следования до девяти часов

12:40 30.04.2026 (обновлено: 12:46 30.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Шесть поездов в Крым и четыре состава из Крыма задерживаются в пути следования от 2,5 до 9 часов из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту в ночь на четверг. Об этом сообщили в "Гранд Сервис Экспресс".
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в четверг с 03:11. Спустя девять часов транспортный переход открыли. В пути задерживаются пассажирские поезда дальнего следования. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

"Движение по Крымскому мосту открыто в 12:05 по московскому времени. В пути все еще задерживаются 10 поездов "Таврия", – сказано в сообщении.

С опозданием в Крым следуют составы:
  • №025/026 Минеральные Воды – Симферополь, отправлением 29 апреля (прибыл в Тамань; задержка около 9 часов);
  • №092/091 Москва – Севастополь, отправлением 28 апреля (прибыл в Тамань; задержка 8 часов);
  • №173/174 Москва – Евпатория, отправлением 28 апреля (прибыл на станцию Вышестеблиевская; задержка 8,5 часа);
  • №028/027 Москва – Симферополь, отправлением 29 апреля (прибыл на станцию Красная Стрела; задержка 6,5 часа);
  • №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 29 апреля (прибыл на станцию Старотитаровка; задержка 6,5 часа).;
  • №097/098 Москва – Симферополь, отправлением 29 апреля (прибыл на станцию Юровский; задержка 2,5 часа).
Из Крыма:
  • №174/173 Евпатория – Москва, отправлением 29 апреля (прибыл в Керчь; задержка около 8 часов);
  • 092/091 Севастополь – Москва, отправлением 29 апреля (прибыл в Керчь; задержка 7,5 часа);
  • 098/097 Симферополь – Москва, отправлением 30 апреля (прибыл на станцию Багерово; задержка 4,5 часа);
  • 076/075 Симферополь – Омск, отправлением 30 апреля (прибыл на станцию Чистополье; задержка 4 часа).
"Пассажиры, чьи поезда задерживаются более 4-х часов, обеспечиваются питанием и водой. Если вам нужна помощь в вагоне – просим обращаться к начальнику поезда и проводникам", – добавил перевозчик.
Транспортный переход через Керченский пролив закрыт для проезда транспорта с 3 часов ночи 30 апреля. По состоянию на 8 утра восемь поездов в Крым и из Крыма задерживались в пути следования до 4,5 часов из-за временного ограничения движения по Крымскому мосту.
КрымПоездПоезд "Таврия"Крымский мостЖелезные дороги КрымаРасписание поездов в КрымуГранд Сервис ЭкспрессТранспортЛогистикаНовости Крыма
 
