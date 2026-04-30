Рейтинг@Mail.ru
День Победы в Прибалтике: как уничтожали праздник - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260430/den-pobedy-v-pribaltike-kak-unichtozhali-prazdnik-1155647894.html
День Победы в Прибалтике: как уничтожали праздник
В пресс-центре "Россия сегодня" прошел пресс-показ фильма журналиста Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра"
2026-04-30T12:22
2026-04-30T12:22
прибалтика
русофобия
великая отечественная война
память
политика
sputnik
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155648102_38:0:964:521_1920x0_80_0_0_70ed421e44c10ab2d9e5749b36a4992f.jpg
https://crimea.ria.ru/20231018/russkie-ne-voyuyut-s-pavshimi-kak-v-krymu-sledyat-za-inostrannymi-kladbischami-1132159284.html
прибалтика
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1e/1155648102_153:0:848:521_1920x0_80_0_0_930fb663918e72ef817babffdc8203d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
© SputnikКадр из фильма журналиста Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра"
Кадр из фильма журналиста Андрея Старикова День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра
© Sputnik
Читать в
MaxДзенTelegram
В пресс-центре "Россия сегодня" прошел пресс-показ фильма журналиста Андрея Старикова "День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра"
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апреля — Sputnik, Елизавета Борисенко. Власти стран Балтии уже длительное время ведут максимально русофобскую политику: в странах сносятся памятники, ограничиваются права русскоязычного населения и вычеркивается историческая память. В то же время, по открытым данным, в Латвии, Литве и Эстонии совокупно проживает около 900 тысяч этнических русских, а число жителей, кто активно использует русский язык — превышает 1 млн человек. Именно поэтому сохранение наследия --- одна из важнейших задач, которая стоит перед нами.
Фильм "День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра" рассказывает историю одного из важнейших праздников для русских жителей Балтии (Латвии, Эстонии и Литвы). Там 9 мая прошел путь от всенародного торжества послевоенных лет до полного запрета в 2022 году.
Автор и продюсер фильма Андрей Стариков сам из Латвии. Оттуда он уехал в 2015 году после возвращения Крыма.
"Наш фильм отвечает двум главным задачам. Первая — напомнить нашим людям в Прибалтике, что они не одиноки, и дать ответы на их вопросы. Вторая — начать диалог о возвращении российского культурного, мемориального и исторического присутствия в регион. День Победы в Прибалтику вернется — это нормальность", — заявил на пресс-конференции автор фильма.
© SputnikАвтор и продюсер фильма Андрей Стариков
В пресс-центре Россия сегодня прошел пресс-показ фильма журналиста Андрея Старикова День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра
© Sputnik
Автор и продюсер фильма Андрей Стариков
Напомним, в странах Балтии 9 мая официально не отмечается как праздник. Публичные акции, шествия и любое использование советской символики в этот день запрещены законом. Государство рассматривает события 1944–1945 годов не как освобождение, а как начало советской оккупации. Здесь стоит подчеркнуть, что безвозвратные потери Красной Армии в ходе Прибалтийской операции составили более 61 тысячи человек, санитарные — свыше 218 тысяч. Сейчас же вместо Дня Победы 8 мая отмечается День памяти жертв Второй мировой войны.
В Латвии, Литве и Эстонии действуют строгие запреты на георгиевские ленточки, советские флаги, гербы и военную форму советского образца. Также запрещены памятные шествия, в том числе акция "Бессмертный полк". Полиция жестко следит за соблюдением этих ограничений: их нарушителей ждут штрафы или даже административный арест.
При этом большая часть в том числе русскоязычного населения продолжает отмечать День Победы — в кругу семьи и близких.
Более того, в соцсетях можно найти фотографии, на которых люди возлагают цветы к памятникам. Но есть нюанс: такие действия иногда проходят под пристальным контролем полиции.
"Мы делали не мелодраму, это политический продукт и политическая работа. <…> Это естественная ситуация: начать работать с образом возвращения и праздника Победы, и российского присутствия в целом: мемориального, духовного, культурного, языкового. Да, сегодня это сильно оторвано от реалий, но ожидания формируют реальность. Для кого-то в Прибалтике это будет иметь психотерапевтический эффект, кому-то поможет легче пройти сложности, с которыми сталкиваются", — рассказал Sputnik Андрей Стариков.
Фильм состоит не только из исторических, но и личных сюжетов, что не может не отразиться на эмоциональном состоянии, продолжает продюсер. "Те сюжеты, которые мы показывали, и лично мной и коллегами, кто работал над фильмом, воспринимаются весьма эмоционально, как личные вызовы", — обращает внимание Стариков.
Например, в фильме есть очень проникновенные кадры того, как девочку с Георгиевскими ленточками в косичках забирает латвийская полиция как раз за использование символа воинской доблести.
Журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс, который родился в Вильнюсе, подчеркнул, что на бытовом уровне никакой русофобии, например, в Литве нет. После развала Советского Союза страна бережно и с уважением отнеслась к русскоязычному населению. Но потом все стало меняться, а к 2014 году страны Балтии окончательно встали на путь русофобии.
© SputnikЖурналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс
В пресс-центре Россия сегодня прошел пресс-показ фильма журналиста Андрея Старикова День Победы в Прибалтике: вчера, сегодня, завтра
© Sputnik
Журналист и телеведущий Эрнест Мацкявичюс
"Русскоязычные ресурсы в Прибалтике постоянно блокируют, но это позиция слабого, позиция людей, которые абсолютно не уверены в своей правоте и страшно напуганы. И самое страшное оружие, которым Россия может ответить, – это правда", – сказал журналист.
Одна из задач фильма — охватить максимально широкую аудиторию. 2 мая уже состоится премьера на телеканале "Россия 24". Фильм будет опубликован на RT International в англоязычном дубляже, показан на каналах RT.Docна на двух языках. Кроме того, пройдет трансляция в эфире медиахолдинга Союзного государства "Союзный".
Одна из важнейших задач сейчас— это доносить правду по всем возможным каналам, обратили внимание участники презентации. Поэтому стоит не только верить, но и ожидать, когда историческое наследие и память полномасштабно войдут в жизнь стран региона.
"День Победы вернется в Балтику когда изменится геополитическая ситуация, когда в регион вернутся наши смыслы и нарративы. Вполне возможно, что это будет скоро", — резюмировал Sputnik историк и политолог Владимир Симиндей.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПрибалтикаРусофобияВеликая Отечественная войнаПамятьПолитикаSputnik
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
