https://crimea.ria.ru/20260430/chto-zelenskiy-otvetil-na-predlozhenie-o-peremirii-na-den-pobedy-1155646670.html

Что Зеленский ответил на предложение о перемирии на День Победы

Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии на период празднования Дня Победы.

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/02/18/1153438120_22:0:1162:641_1920x0_80_0_0_ee8de3082f2a007a5198d7fab619fccb.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии на период празднования Дня Победы. Об этом сказано в его сообщении в Telegram-канале.Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора лидеров России и США президент РФ Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более полутора часов. Лидеры государств обсудили конфликт в Иране, а также высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который ведет линию на затягивание конфликта.Накануне праздника Пасхи президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский. Однако 11 апреля ВСУ нарушили перемирие и атаковали Курскую область.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин и Трамп провели телефонный разговор - что обсудилиУкраина потерпела поражение – ТрампРесурс исчерпан: Буданов* заявил о проблемах с набором в ВСУ

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

