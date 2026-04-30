Что Зеленский ответил на предложение о перемирии на День Победы - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Что Зеленский ответил на предложение о перемирии на День Победы
11:35 30.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский поручил выяснить у властей США детали российского предложения о перемирии на период празднования Дня Победы. Об этом сказано в его сообщении в Telegram-канале.
Накануне помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что в ходе телефонного разговора лидеров России и США президент РФ Владимир Путин проинформировал Дональда Трампа о готовности объявить перемирие на период празднования Дня Победы.

"Поручил нашим представителям связаться с командой президента Соединенных Штатов и выяснить детали российского предложения о краткосрочной тишине", – говорится в сообщении Зеленского.

В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с лидером США Дональдом Трампом. Беседа продолжалась более полутора часов. Лидеры государств обсудили конфликт в Иране, а также высказали схожие оценки поведения киевского режима во главе с Зеленским, который ведет линию на затягивание конфликта.
Накануне праздника Пасхи президент Владимир Путин объявил пасхальное перемирие с Украиной в зоне СВО. Соблюдать режим прекращения огня за несколько часов до начала оговоренного времени пообещал и Владимир Зеленский. Однако 11 апреля ВСУ нарушили перемирие и атаковали Курскую область.
