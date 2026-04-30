Что происходит на Крымском мосту после открытия движения - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
На Крымском мосту после 9-часового ограничения движения в очередях стоят более 1200 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о... РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T12:36
2026-04-30T12:43
Что происходит на Крымском мосту после открытия движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после 9-часового ограничения движения в очередях стоят более 1200 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере Мах.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в четверг с 03:11. Спустя девять часов транспортный переход открыли.
"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 650 транспортных средств. В очереди со стороны Керчи стоят 600 транспортных средств", - говорится в сообщении.
Время ожидания составляет около двух часов.
Как сообщила компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", из-за временных ограничений в пути следования на данный момент задерживаются десять пассажирских поездов в Крым и из Крыма, время задержки варьируется от 2,5 до 9 часов. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.

Безопасность Крымского моста

Транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Мост периодически закрывают, жителей и гостей полуострова предупреждают об этом в специализированных каналах оперативной информации.
Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.
С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.
А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.
© 2026 МИА «Россия сегодня»
