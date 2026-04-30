https://crimea.ria.ru/20260430/chto-proiskhodit-na-krymskom-mostu-posle-otkrytiya-dvizheniya--1155649964.html

Что происходит на Крымском мосту после открытия движения

2026-04-30T12:36

ситуация на дорогах крыма

крымский мост

очереди на крымском мосту

крым

новости крыма

срочные новости крыма

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0a/0b/1150117091_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a827f4fd1de6a9e5920c245e16ba79e1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. На Крымском мосту после 9-часового ограничения движения в очередях стоят более 1200 транспортных средств. Об этом сообщает канал оперативной информации о ситуации на объекте в мессенджере Мах.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в четверг с 03:11. Спустя девять часов транспортный переход открыли.Время ожидания составляет около двух часов.Как сообщила компания-перевозчик "Гранд Сервис Экспресс", из-за временных ограничений в пути следования на данный момент задерживаются десять пассажирских поездов в Крым и из Крыма, время задержки варьируется от 2,5 до 9 часов. Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров.Безопасность Крымского мостаТранспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Мост периодически закрывают, жителей и гостей полуострова предупреждают об этом в специализированных каналах оперативной информации.Альтернативный маршрут, связывающий полуостров в материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России.С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних.А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20260429/na-krymskom-mostu-uvelichat-chislo-punktov-dosmotra-1155612893.html

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

