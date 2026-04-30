Что происходит на Крымском мосту

Крымский мост закрыт для проезда уже шесть часов, движение для машин и поездов перекрыто, прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. Подробнее - в... РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T09:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для проезда уже шесть часов, движение для машин и поездов перекрыто, прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. Подробнее - в нашем материале.Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в 03:11. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Мост периодически закрывают в целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.Из-за временной приостановки движения в пути следования задерживаются восемь пассажирских поездов. В Крым:Из Крыма:Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками движения поездов Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

