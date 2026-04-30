Что происходит на Крымском мосту

Крымский мост закрыт уже шесть часов - что известно
09:29 30.04.2026 (обновлено: 09:51 30.04.2026)
Крымский мост закрыт
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Крымский мост закрыт для проезда уже шесть часов, движение для машин и поездов перекрыто, прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров. Подробнее - в нашем материале.
Движение автотранспорта по Крымскому мосту было перекрыто в 03:11. Находящихся на мосту и в зоне досмотра призвали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Мост периодически закрывают в целях безопасности – в Крыму бессрочно действует желтый уровень террористической опасности.
Из-за временной приостановки движения в пути следования задерживаются восемь пассажирских поездов.
В Крым:
- —№025/026 Минеральные Воды - Симферополь, отправлением 29 апреля (прибыл в Тамань; задержка 4,5 часа);
- —№092/091 Москва - Севастополь, отправлением 28 апреля (прибыл в Тамань; задержка 4 часа);
- —№173/174 Москва - Евпатория, отправлением 28 апреля (прибыл на ст. Вышестеблиевская; задержка 4,5 часа);
- —Поезд №028/027 Москва – Симферополь, отправлением 29 апреля (прибыл на ст Кр Стрела; задержка 2,5 часа);
- —Поезд №179/180 Санкт-Петербург – Евпатория, отправлением 29 апреля (прибыл на ст Старотитаревская; задержка 2,5 часа).
Из Крыма:
- —Поезд №174/173 Евпатория – Москва, отправлением 29 апреля (прибыл в Керчь; задержка 3,5 часа);
- —Поезд 092/091 Севастополь – Москва, отправлением 29 апреля (прибыл в Керчь; задержка 3,5 часа);
- —Поезд 098/097 Симферополь – Москва, отправлением 30 апреля (прибыл на ст. Багерово; задержка 0,5 часа).
Южная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров в связи с задержками движения поездов
"Сегодня, 30 апреля 2026 года, имеются задержки движения поездов из-за ранее введенных ограничений на Крымском мосту. Транспортными прокурорами контролируется соблюдение прав пассажиров. В случае их нарушения будут приняты меры реагирования", - проинформировали в надзорном ведомстве.
Крымский мост является стратегическим объектом, проезжающие транспортный переход обязаны проходить процедуру досмотра. С 20 января 2026 года на Крымском мосту вступили в силу ограничения движения: по автодорожной части запрещен проезд всех грузовых автомобилей общей снаряженной массой более 1,5 тонны, как груженых, так и порожних. А с 29 апреля изменилась схема движения перед пунктами досмотра у Крымского моста со стороны Краснодарского края. На 134-м километре федеральной трассы А-290 Новороссийск – Керчь, где расположена развязка Тамань – Волна, транспортные потоки будут разделены по двум направлениям в зависимости от количества багажа и его габаритов. Число досмотровых пунктов увеличат.
Кроме того, действуют ограничения на движение гибридных транспортных средств и электромобилей. Такие транспортные средства могут следовать по сухопутного коридору - трассе Р-280 "Новороссия". Альтернативный путь проходит через новые регионы, он оборудован и безопасен.