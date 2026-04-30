Четыре ребенка и бабушка пострадали на пожаре в пятиэтажке в Крыму

Четыре маленьких ребенка в возрасте от полугода до шести лет, а также их бабушка отравились угарным газом во время пожара в квартире в Джанкойском районе Крыма. РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T12:05

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Четыре маленьких ребенка в возрасте от полугода до шести лет, а также их бабушка отравились угарным газом во время пожара в квартире в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму. Огонь охватил квартиру на первом этаже пятиэтажного дома в 01:32 30 апреля. Горели вещи и мебель на площади пять квадратных метров. В доме сработал пожарный извещатель, который и разбудил людей.При этом после ликвидации пожара бабушка и четверо ее внуков в возрасте полугода, двух, четырех и шести лет попали в больницу с отравление угарным газом, добавили спасатели. Ранее семья уже лишалась дома из-за пожара, после чего им было предоставлено муниципальное жилье. К сожалению, история повторилась. Проверку начала прокуратура Крыма."В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка и исполнению требований законодательства о профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них", - сообщили в надзорном ведомстве.Как добавили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю, сейчас опрашиваются очевидцы и соседи, назначено проведение соответствующих экспертиз.

