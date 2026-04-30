Четыре ребенка и бабушка пострадали на пожаре в пятиэтажке в Крыму
Четыре ребенка и бабушка пострадали на пожаре в пятиэтажке в Крыму - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Четыре ребенка и бабушка пострадали на пожаре в пятиэтажке в Крыму
Четыре маленьких ребенка в возрасте от полугода до шести лет, а также их бабушка отравились угарным газом во время пожара в квартире в Джанкойском районе Крыма. РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T12:05
2026-04-30T12:05
2026-04-30T12:24
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Четыре маленьких ребенка в возрасте от полугода до шести лет, а также их бабушка отравились угарным газом во время пожара в квартире в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму. Огонь охватил квартиру на первом этаже пятиэтажного дома в 01:32 30 апреля. Горели вещи и мебель на площади пять квадратных метров. В доме сработал пожарный извещатель, который и разбудил людей.При этом после ликвидации пожара бабушка и четверо ее внуков в возрасте полугода, двух, четырех и шести лет попали в больницу с отравление угарным газом, добавили спасатели. Ранее семья уже лишалась дома из-за пожара, после чего им было предоставлено муниципальное жилье. К сожалению, история повторилась. Проверку начала прокуратура Крыма."В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка и исполнению требований законодательства о профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них", - сообщили в надзорном ведомстве.Как добавили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю, сейчас опрашиваются очевидцы и соседи, назначено проведение соответствующих экспертиз. Ранее шесть человек спасли и еще 18 эвакуировали на пожаре в коммунальной квартире в Севастополе.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Горели дом и шесть машин: огнеборцы потушили пожар под СимферополемВ Подмосковье пожар в многоквартирном жилом доме – огонь охватил 2250 "квадратовДвое маленьких детей спаслись с пожара в Подмосковье – годовалый малыш погиб
крым
джанкойский район
крым, джанкойский район, пожар, происшествия, гу мчс рф по республике крым, прокуратура республики крым, гсу ск россии по крыму и севастополю, новости крыма
Четыре ребенка и бабушка пострадали на пожаре в пятиэтажке в Крыму
В Джанкойском районе Крыма при пожаре в пятиэтажке отравились угарным газом четверо детей
12:05 30.04.2026 (обновлено: 12:24 30.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Четыре маленьких ребенка в возрасте от полугода до шести лет, а также их бабушка отравились угарным газом во время пожара в квартире в Джанкойском районе Крыма. Об этом сообщили в главке МЧС России по Крыму.
Огонь охватил квартиру на первом этаже пятиэтажного дома в 01:32 30 апреля. Горели вещи и мебель на площади пять квадратных метров. В доме сработал пожарный извещатель, который и разбудил людей.
"Первыми отреагировали соседи. Благодаря их бдительности и оперативности удалось спасти всю семью — младенца вынес из огня один из жильцов", - говорится в сообщении.
При этом после ликвидации пожара бабушка и четверо ее внуков в возрасте полугода, двух, четырех и шести лет попали в больницу с отравление угарным газом, добавили спасатели.
Ранее семья уже лишалась дома из-за пожара, после чего им было предоставлено муниципальное жилье. К сожалению, история повторилась. Проверку начала прокуратура Крыма.
"В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка и исполнению требований законодательства о профилактике правонарушений и преступлений, совершаемых несовершеннолетними и в отношении них", - сообщили в надзорном ведомстве.
Как добавили в Главном следственном управлении Следкома России по Крыму и Севастополю, сейчас опрашиваются очевидцы и соседи, назначено проведение соответствующих экспертиз.
"Также установлено, что семья ранее попадала в поле зрения органов профилактики. В связи с чем дано поручение дать тщательную оценку действиям сотрудников уполномоченных служб и обстановке в семье", - добавили в СК.
