Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море

Военные Черноморского флота России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Черном море. Об этом сообщается в сводке Минобороны. РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T12:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Военные Черноморского флота России уничтожили четыре украинских безэкипажных катера в Черном море. Об этом сообщается в сводке Минобороны.Кроме того, силы ПВО сбили семь управляемых авиационных бомб, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 571 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, добавили в оборонном ведомстве.В среду в Черном море были уничтожены шесть безэкипажных катеров ВСУ. В ночь на среду военные отразили комбинированную атаку ВСУ на Севастополь с воздуха и моря. Было сбито 23 БПЛА в районе Балаклавского муниципального округа и Северной стороны, а также три БЭКа на большом расстоянии от берега. Пострадавших нет.

