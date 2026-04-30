https://crimea.ria.ru/20260430/bolshaya-yalta-chastichno-ostalas-bez-sveta-1155645970.html
Большая Ялта частично осталась без света
Большая Ялта частично осталась без света - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Большая Ялта частично осталась без света
Три населенных пункта городского округа Ялта остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T11:12
2026-04-30T11:12
2026-04-30T11:12
ялта
отключение электроэнергии
отключение электроэнергии в крыму
гуп рк "крымэнерго"
крым
новости крыма
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111088/75/1110887542_0:524:5520:3629_1920x0_80_0_0_24b7b40c26c5cae95c425d0d4952eddf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Три населенных пункта городского округа Ялта остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".Отмечается, что энергетики уже приступили к работам. Планируемое время восстановления подачи электричества – три часа.29 апреля несколько улиц Ялты частично были обесточены из-за аварии на сетях.Ранее сообщалось, что в центре Ялты 29 апреля, а также 1 и 3 мая с 00 до 5 часов утра возможны ограничения электроснабжения потребителей. Причина: ввод в эксплуатацию нового оборудования.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардовАварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
ялта
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111088/75/1110887542_418:0:5325:3680_1920x0_80_0_0_8c1b3934fe59562dcdc7743d62d08b3e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ялта, отключение электроэнергии, отключение электроэнергии в крыму, гуп рк "крымэнерго", крым, новости крыма
Большая Ялта частично осталась без света
