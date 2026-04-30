Большая Ялта частично осталась без света - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Большая Ялта частично осталась без света
Три населенных пункта городского округа Ялта остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго". РИА Новости Крым, 30.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Три населенных пункта городского округа Ялта остались без света из-за аварии на сетях. Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Крымэнерго".
"Городской округ Ялта. Населенные пункты: Понизовка, Оползневое, Симеиз", - говорится в сообщении.
Отмечается, что энергетики уже приступили к работам. Планируемое время восстановления подачи электричества – три часа.
29 апреля несколько улиц Ялты частично были обесточены из-за аварии на сетях.
Ранее сообщалось, что в центре Ялты 29 апреля, а также 1 и 3 мая с 00 до 5 часов утра возможны ограничения электроснабжения потребителей. Причина: ввод в эксплуатацию нового оборудования.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Что в Крыму делают для улучшения качества поставляемой электроэнергии
"Крымэнерго" модернизирует три электроподстанции на ЮБК за 11 миллиардов
Аварии на энергосетях в Крыму – грозит ли полуострову энергодефицит
 
13:49В Симферополе на двух десятках улиц пропал свет
13:42На пляжах Кубани выявили новые выбросы нефтепродуктов
13:34Опубликован календарь праздничных и выходных дней в 2027 году
13:27В Севастополе экс-чиновник ответит за "содействие" в заключении контрактов
13:13В Херсонской области ВСУ ударили по сельхозпредприятию – погиб мужчина
13:03Новости СВО: текущая ситуация на линии соприкосновения
12:44Не только "Орешник": Медведев заявил о превосходстве оружия России
12:40Десять крымских поездов задерживаются в пути до 9 часов
12:36Что происходит на Крымском мосту после открытия движения
12:30Четыре безэкипажных катера уничтожены в Черном море
12:22День Победы в Прибалтике: как уничтожали праздник
12:15Армия России освободила Корчаковку в Сумской области и Новоалександровку в ДНР
12:11Крымский мост открыт спустя девять часов
12:09Ядерный апокалипсис реально возможен – Медведев
12:05Четыре ребенка и бабушка пострадали на пожаре в пятиэтажке в Крыму
11:57Центр Симферополя обесточен
11:52Майские морозы надвигаются на Крым
11:35Что Зеленский ответил на предложение о перемирии на День Победы
11:29127 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала года
11:23Задачи остаются прежними - Медведев высказался о конфликте России и Запада
Лента новостейМолния