Беспилотник ВСУ атаковал промышленное предприятие в Пермском крае

Беспилотник ВСУ атаковал одну из промышленных площадок Пермского края. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T09:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал одну из промышленных площадок Пермского края. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.Махонин также добавил, что угрозы химической опасности нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. В ночь на четверг силы ПВО отразили атаки беспилотников ВСУ в 14 регионах. Всего было сбито 189 БПЛА.Накануне в Перми в результате беспилотной атаки ВСУ произошел пожар на одной из промышленных площадок.

