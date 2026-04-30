Рейтинг@Mail.ru
Беспилотник ВСУ атаковал промышленное предприятие в Пермском крае - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260430/bespilotnik-vsu-atakoval-promyshlennoe-predpriyatie-v-permskom-krae-1155642145.html
Беспилотник ВСУ атаковал промышленное предприятие в Пермском крае
Беспилотник ВСУ атаковал промышленное предприятие в Пермском крае - РИА Новости Крым, 30.04.2026
Беспилотник ВСУ атаковал промышленное предприятие в Пермском крае
Беспилотник ВСУ атаковал одну из промышленных площадок Пермского края. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин. РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T09:53
2026-04-30T09:55
дмитрий махонин
пермский край
атаки всу
беспилотник (бпла, дрон)
новости сво
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ca704af36c81044acb853f10f58eb4fe.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал одну из промышленных площадок Пермского края. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.Махонин также добавил, что угрозы химической опасности нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы. В ночь на четверг силы ПВО отразили атаки беспилотников ВСУ в 14 регионах. Всего было сбито 189 БПЛА.Накануне в Перми в результате беспилотной атаки ВСУ произошел пожар на одной из промышленных площадок.
пермский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/0b/0b/1150798928_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_43c45bc75e4d7be8009a9097c2bae3c9.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий махонин, пермский край, атаки всу, беспилотник (бпла, дрон), новости сво, новости
Беспилотник ВСУ атаковал промышленное предприятие в Пермском крае

Беспилотник ВСУ атаковал промышленное предприятие в Пермском крае - губернатор

09:53 30.04.2026 (обновлено: 09:55 30.04.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевОградительная лента
Оградительная лента - РИА Новости, 1920, 30.04.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр - РИА Новости Крым. Беспилотник ВСУ атаковал одну из промышленных площадок Пермского края. Об этом сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
"Сегодня на одну из промышленных площадок Пермского края был совершен прилет вражеского беспилотника. Работники находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет", - написал он в своем канале в МАХ.
Махонин также добавил, что угрозы химической опасности нет, жизни и здоровью жителей ничего не угрожает.
На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.
В ночь на четверг силы ПВО отразили атаки беспилотников ВСУ в 14 регионах. Всего было сбито 189 БПЛА.
Накануне в Перми в результате беспилотной атаки ВСУ произошел пожар на одной из промышленных площадок.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Дмитрий МахонинПермский крайАтаки ВСУБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости СВОНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
