Какой сегодня праздник: 30 апреля

Сегодня в мире отмечают Международный день джаза, в России свой профессиональный праздник празднуют пожарные. Также дни рождения отмечают певец Филипп Киркоров, РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T00:00

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Сегодня в мире отмечают Международный день джаза, в России свой профессиональный праздник празднуют пожарные. Также дни рождения отмечают певец Филипп Киркоров, актер и музыкант Николай Фоменко и датский режиссер Ларс фон Триер.Что празднуют в мире30 апреля отмечается Международный день джаза, учрежденный на генеральной конференции ЮНЕСКО в 2011 году. Целью праздника провозглашено повышение степени информированности международной общественности о педагогической роли джаза как силы, содействующей миру, единству, диалогу и расширению контактов между людьми.В России 30 апреля свой профессиональный праздник отмечает пожарная охрана. День учрежден указом президента от 30 апреля 1999 года. Одна из первых профессиональных пожарных команд была создана при Петре I. В годы его правления при адмиралтействе также было создано и первое пожарное депо.В некоторых странах Восточной Азии празднуется День рождения Будды. Так, в Южной Корее 30 апреля объявлено выходным днем. В этот день корейцы посещают буддийские храмы, чтобы помолиться за здравие и удачу в жизни. Во многих городах проходят праздничные шествия с красочными фонарями в форме лотоса. Такими фонарями украшаются и буддийские храмы.В Мексике празднуют День ребенка, еще 30 апреля – День веснушчатых созвездий, Праздник каменной стены, Международный день свечника и Всемирный день породненных городов. Знаменательные событияВ 1472 году в московском Кремле заложен Успенский собор.В 1789 году состоялась инаугурация первого президента США Джорджа Вашингтона.В 1800 году российский император Павел I издал указ о запрещении ввоза в страну иностранных книг и нот. По оценкам историков, указ был направлен на борьбу с проникновением в Россию революционных идей и лежал в общем русле консервативной политики Павла I.В 1900 году США аннексировали Гавайские острова.В 1945 году в этот день советские солдаты освободили узниц женского концентрационного лагеря Равенсбрюк.В 1960 году в газетах появилось сообщение об успешной разведке нефти в тюменской тайге. Первую промышленную нефть Сибири дала скважина №7.В 1971 году в Москве открыт цирк на Ленинских горах.Кто родилсяВ 1848 году родилась Александра Ефименко – русский и украинский историк, этнограф, первая в России женщина – почетный доктор русской истории.В 1857 году на свет появился Эйген Блейлер – швейцарский психиатр и психолог, который ввел термин шизофрения и описал ее как самостоятельное заболевание.В 1883 году родился чешский писатель-сатирик Ярослав Гашек – автор романа "Похождения бравого солдата Швейка".В 1956 году родился датский кинорежиссер, сценарист, актер и продюсер Ларс фон Триер. Его наиболее известные киноработы в качестве режиссера и сценариста – "Рассекая волны" (1996), "Танцующая в темноте" (2000), "Догвилль" (2003), "Нимфоманка" (2013).В 1962 году родился музыкант, певец, композитор, актер, радио- и телеведущий, заслуженный артист России Николай Фоменко.В 1967 году родился народный артист России Филипп Киркоров.В 1974 году родился певец Андрей Губин, а в 1982-м – американская актриса, кинорежиссер, сценарист, модель и певица Кирстен Данст.Еще в этот день родились актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Антонина Шуранова, российский певец и композитор Петр Налич, израильская актриса и модель Галь Гадот.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

