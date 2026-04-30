189 беспилотников сбили над Россией за ночь
189 беспилотников сбили над Россией за ночь - РИА Новости Крым, 30.04.2026
189 беспилотников сбили над Россией за ночь
Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили новые удары ВСУ по 14 регионам. Всего было сбито 189 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.04.2026
2026-04-30T07:53
2026-04-30T07:53
2026-04-30T09:55
министерство обороны рф
пво
беспилотник (бпла, дрон)
астраханская область
белгородская область
брянская область
волгоградская область
воронежская область
курская область
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили новые удары ВСУ по 14 регионам. Всего было сбито 189 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Накануне ночью над Крымом и другими регионами России уничтожили 98 беспилотников. В Белгородской области три человека погибли и восемь получили ранения после удара ВСУ по автобусу. В Перми в результате беспилотной атаки ВСУ произошел пожар на одном из промышленных площадок, работники были эвакуированы.
астраханская область
белгородская область
брянская область
волгоградская область
воронежская область
курская область
липецкая область
нижегородская область
ростовская область
рязанская область
самарская область
саратовская область
тульская область
ульяновская область
министерство обороны рф, пво, беспилотник (бпла, дрон), астраханская область, белгородская область, брянская область, волгоградская область, воронежская область, курская область, липецкая область, нижегородская область, ростовская область, рязанская область, самарская область, саратовская область, тульская область, ульяновская область, новости сво, новости
189 беспилотников сбили над Россией за ночь
Над регионами России уничтожили 189 беспилотников за ночь
07:53 30.04.2026 (обновлено: 09:55 30.04.2026)