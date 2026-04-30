189 беспилотников сбили над Россией за ночь

Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили новые удары ВСУ по 14 регионам. Всего было сбито 189 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 30.04.2026

2026-04-30T07:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Силы противовоздушной обороны в ночь на четверг отразили новые удары ВСУ по 14 регионам. Всего было сбито 189 БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны. Накануне ночью над Крымом и другими регионами России уничтожили 98 беспилотников. В Белгородской области три человека погибли и восемь получили ранения после удара ВСУ по автобусу. В Перми в результате беспилотной атаки ВСУ произошел пожар на одном из промышленных площадок, работники были эвакуированы.

