127 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала года - РИА Новости Крым, 30.04.2026
127 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала года
127 тысяч россиян с начала текущего года заключили контракт с Минобороны о прохождении военной службы, еще 10 тысяч стали добровольцами.
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. 127 тысяч россиян с начала текущего года заключили контракт с Минобороны о прохождении военной службы, еще 10 тысяч стали добровольцами. Такую статистику привел заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".

"В этом году уже на сегодняшнюю дату… 127 тысяч наших граждан, наших ребят и девушек, заключили контракт о прохождении военной службы. Еще 10 тысяч заключили контракт о прохождении службы в добровольных формированиях", - цитирует Медведева РИА Новости.

В прошлом году, по его данным, на воинскую службу по контракту поступили 450 тысяч россиян.
По состоянию на 27 марта контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тысяч человек, сообщал Медведев ранее.
По его словам, нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации, поскольку для выполнения всех поставленных задач достаточно действующих военнослужащих.
