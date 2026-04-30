127 тысяч россиян пошли служить по контракту с начала года

127 тысяч россиян с начала текущего года заключили контракт с Минобороны о прохождении военной службы, еще 10 тысяч стали добровольцами.

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. 127 тысяч россиян с начала текущего года заключили контракт с Минобороны о прохождении военной службы, еще 10 тысяч стали добровольцами. Такую статистику привел заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев во время выступления на просветительском марафоне "Знание.Первые".В прошлом году, по его данным, на воинскую службу по контракту поступили 450 тысяч россиян.По состоянию на 27 марта контракт о прохождении военной службы заключили более 80 тысяч человек, сообщал Медведев ранее. По его словам, нет никакой необходимости объявлять новую волну мобилизации, поскольку для выполнения всех поставленных задач достаточно действующих военнослужащих.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дело добровольное: в Минобороны рассказали о поступлении в беспилотные войскаВ Севастополе увеличили выплаты для новых контрактников МинобороныВ Крыму повысили выплаты военнослужащим-контрактникам

