100 тысяч рублей для ВСУ: жительница Кубани пойдет в колонию
Жительница Краснодара получила 13 лет по статье о госизмене за переводы общей суммой 100 тысяч рублей на нужды ВСУ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости Крым, 30.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 апр – РИА Новости Крым. Жительница Краснодара получила 13 лет по статье о госизмене за переводы общей суммой 100 тысяч рублей на нужды ВСУ. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.По данным ведомства, в феврале 2022 года подсудимая решила оказать финансовую помощь иностранному государству в деятельности против интересов России и нашла платежные реквизиты по сбору на Украине денег для финансирования ВСУ.Противоправную деятельность выявили сотрудниками ФСБ России. Суд признал гражданку РФ виновной в государственной измене и назначил ей наказание в виде 13 лет колонии общего режима со штрафом в размере 200 тысяч рублей и ограничением свободы на 1,5 года. 100 тысяч рублей, переведенные в пользу ВСУ, конфискованы в доход государства.
