Зеленский ввел санкции против главы Союза пограничников Крыма

Зеленский ввел санкции против главы Союза пограничников Крыма - РИА Новости Крым, 29.04.2026

Зеленский ввел санкции против главы Союза пограничников Крыма

Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие очередные санкции против российских граждан и компаний, а также в отношении 23 танкеров. Среди лиц,... РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T18:14

2026-04-29T18:14

2026-04-29T18:14

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие очередные санкции против российских граждан и компаний, а также в отношении 23 танкеров. Среди лиц, против которых введены персональные ограничения – глава региональной общественной организации "Союз пограничников Крыма", председатель правления Центра морской подготовки "Варяг" Александр Дьяченко. Соответствующую информацию разместил на своем сайте офис Зеленского.Кроме того, в списке оказались депутат Пологовского окружного совета Запорожской области Юрий Митленко, депутат Херсонской областной думы Игорь Телегин, директор школы в Углегорске Донецкой Народной Республики Ирина Шетеля и другие.Санкции введены в отношении 20 физических и четырех юридических лиц. Киевский режим вменяет им "вывоз украинских детей" с освобожденных российской армией территорий, вручение паспортов РФ школьникам, проведение молодежных патриотических мероприятий, интеграцию детей из новых регионов в культурно-образовательное и идеологическое пространство России.Также Зеленский ввел ограничения в отношении 23 судов различных стран, которые, по версии Киева, якобы используются для экспорта российских нефтепродуктов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Директора Спортшколы №1 Симферополя внесли в базу "Миротворца"В Центральном музее Тавриды ответили на обвинение СБУ в похищении ценностей"Это уже знак качества": в Севастополе оценили новые санкции Зеленского

крым

украина

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, новости крыма, александр дьяченко, владимир зеленский, украина, санкции