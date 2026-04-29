Зеленский ввел санкции против главы Союза пограничников Крыма - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Зеленский ввел санкции против главы Союза пограничников Крыма
Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие очередные санкции против российских граждан и компаний, а также в отношении 23 танкеров. Среди лиц,... РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T18:14
© РИА Новости Крым . Андрей ЖуковПредседатель Совета РОО "Союз пограничников Крыма", председатель Правления АНО РК "Центр морской подготовки "Варяг" Александр Дьяченко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский ввел в действие очередные санкции против российских граждан и компаний, а также в отношении 23 танкеров. Среди лиц, против которых введены персональные ограничения – глава региональной общественной организации "Союз пограничников Крыма", председатель правления Центра морской подготовки "Варяг" Александр Дьяченко. Соответствующую информацию разместил на своем сайте офис Зеленского.
"В частности, под санкции попали: глава Центра морской подготовки "Варяг" Александр Дьяченко", – говорится в пресс-релизе.
Кроме того, в списке оказались депутат Пологовского окружного совета Запорожской области Юрий Митленко, депутат Херсонской областной думы Игорь Телегин, директор школы в Углегорске Донецкой Народной Республики Ирина Шетеля и другие.
Санкции введены в отношении 20 физических и четырех юридических лиц. Киевский режим вменяет им "вывоз украинских детей" с освобожденных российской армией территорий, вручение паспортов РФ школьникам, проведение молодежных патриотических мероприятий, интеграцию детей из новых регионов в культурно-образовательное и идеологическое пространство России.
Также Зеленский ввел ограничения в отношении 23 судов различных стран, которые, по версии Киева, якобы используются для экспорта российских нефтепродуктов.
