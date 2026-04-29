Рейтинг@Mail.ru
Зеленский провоцирует ядерную войну – МИД России - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260429/zelenskiy-provotsiruet-yadernuyu-voynu--mid-rossii-1155622616.html
Зеленский провоцирует ядерную войну – МИД России
мария захарова
мнения
министерство иностранных дел рф (мид рф)
ядерное оружие
украина
новости
владимир зеленский
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155623213_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_9144a710d6b46333d07d2c5be5c78a9c.jpg.webp
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155623213_143:0:1280:853_1920x0_80_0_0_9ea81ca8fd9acc61cebece0b8eab808f.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
16:27 29.04.2026
 
© Telegram Владимир ЗеленскийВладимир Зеленский
Владимир Зеленский
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский провоцирует ядерный конфликт, требуя в качестве гарантий безопасности для Украины членство в НАТО и передачу ядерного оружия. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду.
"Зеленский заявил, что Украине в качестве гарантий безопасности должны дать и членство в НАТО, и ядерное оружие. Он, по сути, продолжает провоцировать ядерный конфликт подобными заявлениями", – сказала дипломат.
При этом Западная Европа рискует стать первой жертвой этого ядерного шантажа, отметила Захарова.
"Европейцам необходимо понять: если они своего подопечного не остановят, и он не остановится в своем угаре, то избежать последствий у них не получится", – подчеркнула официальный представитель МИД РФ.
Зеленский не хочет мира, он стремится к бесконечному затягиванию боевых действий и готов пойти на опасную эскалацию конфликта. Для этого вновь продлил на Украине военное положение так и проводит насильственную мобилизацию граждан, добавила Захарова.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
