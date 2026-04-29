https://crimea.ria.ru/20260429/zaderzhan-predpolagaemyy-ubiytsa-11-letney-devochki-na-kubani-1155609034.html
Задержан предполагаемый убийца 11-летней девочки на Кубани
Пропавшую в Темрюкском районе во время прогулки 11-летнюю девочку нашли погибшей спустя четыре дня поисков, обвиняемый в убийстве ребенка задержан. Об этом... РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T10:44
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155608921_1:0:1171:658_1920x0_80_0_0_ca69d0d75def7e3597d4026f0f28c6fc.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Пропавшую в Темрюкском районе во время прогулки 11-летнюю девочку нашли погибшей спустя четыре дня поисков, обвиняемый в убийстве ребенка задержан. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.Школьница пропала 24 апреля в поселке Стрелка. Вечером она ушла гулять и не вернулась. Следственные органы возбудили уголовное дело.Сотрудники СК совместно с работниками уголовного розыска МВД установили предполагаемого убийцу. Им оказался 31-летний местный житель.Тело мужчина спрятал в районе водоема за пределами хутора, а затем покинул территорию Темрюкского района.Фигуранта задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве. В ходе допроса он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу.
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155608921_221:0:1098:658_1920x0_80_0_0_b2ef219ba24faade9518398960b2aae7.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Пропавшая на Кубани 11-летняя девочка найдена мертвой – предполагаемый убийца задержан
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Пропавшую в Темрюкском районе во время прогулки 11-летнюю девочку нашли погибшей спустя четыре дня поисков, обвиняемый в убийстве ребенка задержан. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Школьница пропала 24 апреля в поселке Стрелка. Вечером она ушла гулять и не вернулась. Следственные органы возбудили уголовное дело.
Сотрудники СК совместно с работниками уголовного розыска МВД установили предполагаемого убийцу. Им оказался 31-летний местный житель.
"По версии следствия, фигурант днем 24 апреля встретил девочку на одной из улиц поселка Стрелка и усадил в свой автомобиль, в котором они направились в сторону хутора Белого Темрюкского района. В ходе движения злоумышленник задушил потерпевшую", – говорится в сообщении.
Тело мужчина спрятал в районе водоема за пределами хутора, а затем покинул территорию Темрюкского района.
Фигуранта задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве. В ходе допроса он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
