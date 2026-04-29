Задержан предполагаемый убийца 11-летней девочки на Кубани - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Задержан предполагаемый убийца 11-летней девочки на Кубани
2026-04-29T10:44
Пропавшая на Кубани 11-летняя девочка найдена мертвой – предполагаемый убийца задержан

10:44 29.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Пропавшую в Темрюкском районе во время прогулки 11-летнюю девочку нашли погибшей спустя четыре дня поисков, обвиняемый в убийстве ребенка задержан. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.
Школьница пропала 24 апреля в поселке Стрелка. Вечером она ушла гулять и не вернулась. Следственные органы возбудили уголовное дело.
Сотрудники СК совместно с работниками уголовного розыска МВД установили предполагаемого убийцу. Им оказался 31-летний местный житель.
"По версии следствия, фигурант днем 24 апреля встретил девочку на одной из улиц поселка Стрелка и усадил в свой автомобиль, в котором они направились в сторону хутора Белого Темрюкского района. В ходе движения злоумышленник задушил потерпевшую", – говорится в сообщении.
Тело мужчина спрятал в районе водоема за пределами хутора, а затем покинул территорию Темрюкского района.
Фигуранта задержали, ему предъявлено обвинение в убийстве. В ходе допроса он признал вину и рассказал об обстоятельствах произошедшего. Следствие намерено ходатайствовать перед судом о заключении обвиняемого под стражу.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Тело младенца с ножевыми ранениями нашли в Подмосковье
ЧП на востоке Крыма: мужчина убил двух знакомых и покончил с собой
За убийство матери жителю Крыма вынесли приговор
 
12:41Армия России освободила два населенных пункта в ДНР и Сумской области
12:39На Кубани пьяная мать с сожителем убила годовалого сына
12:35В Крыму 36 человек погибли на пожарах с начала года
12:28Рейд в Севастополе закрыли
12:27В России снизилось число преступников среди мигрантов
12:17ВСУ строят оборонительную линию на границе с Россией
12:03На Крымском мосту увеличат число пунктов досмотра
11:42Магия кольца: в Севастополе задержали цыганку после "обряда с порчей"
11:30Работал под именем "Хан": кадры признания готовившего теракты в Крыму
11:22Хуже не придумать: сенатор назвал фатальную ошибку Трампа в Иране
11:10ЧП на нефтезаводе в Туапсе: обстановка в городе на вторые сутки после атаки ВСУ
11:01Дроны прицельно бьют по людям в Белгородской области: ранены шестеро
10:44Задержан предполагаемый убийца 11-летней девочки на Кубани
10:39В Туапсе огонь с горящей нефтебазы перекинулся на многоквартирный дом
09:50Туапсе сейчас: пожар на нефтезаводе локализован
09:47ФСБ предотвратила серию терактов в Крыму
09:37Хуже с каждым днем: военный ВСУ честно рассказал о ситуации на фронте
09:25В Севастополе на неделю перекроют улицу Льва Толстого – причина
09:16Дрон ВСУ атаковал промышленную площадку в Пермском крае - идет эвакуация
09:09Крымский мост сейчас: обстановка с обеих сторон пролива
Лента новостейМолния