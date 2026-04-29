Вылазка на шашлыки под угрозой – какой будет погода в Крыму 1 Мая - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Вылазка на шашлыки под угрозой – какой будет погода в Крыму 1 Мая
В дни майских праздников холодный фронт принесет в Крым дождливую погоду и похолодание. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник... РИА Новости Крым, 29.04.2026
крым
погода в крыму
крымская погода
крымский гидрометцентр
татьяна любецкая
новости крыма
майские праздники
эксклюзивы риа новости крым
крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, новости крыма, майские праздники
Вылазка на шашлыки под угрозой – какой будет погода в Крыму 1 Мая

В Крыму первые дни мая будут холодными и дождливыми

14:55 29.04.2026 (обновлено: 14:56 29.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В дни майских праздников холодный фронт принесет в Крым дождливую погоду и похолодание. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.
"1 Мая ночью ожидается дождь, а днем преимущественно без осадков, дожди пройдут только в восточных районах полуострова, но будет холодно. Температура воздуха днем 1 Мая +10...14 градусов, в столице республики всего лишь +11 градусов", - рассказала Любецкая.
В субботу, 2 мая, местами также ожидаются небольшие дожди, в Симферополе сохранятся все те же 11 градусов выше нуля.
В воскресенье, 3 мая, временами дожди, но температура воздуха станет еще ниже: в крымской столице +9 градусов, а по всей территории полуостров не выше 13 тепла, уточнила начальник гидрометцентра.
При этом заморозков не ожидается. Согласно прогнозам, ночные температуры воздуха будут колебаться от 2 до 7 градусов выше нуля, а в столица республики всего +3...4.

"Но самые интенсивные осадки прогнозируются в начале следующей рабочей недели, 4 и 5 мая. Дожди будут сопровождаться сильным северо-восточным ветром", - заключила Любецкая.

Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, что скачки температур и усиление погодных аномалий в Крыму будут наблюдаться из года в год, но экстремальных изменений, вплоть до затяжных возвратных заморозков в апреле с низкими температурами, раньше чем через 100 лет не произойдет.
По словам эксперта, и очередные апрельские заморозки в Крыму и на Кубани, и снегопады в Москве – естественные явления, учитывая происходящие глобальные климатические изменения.
