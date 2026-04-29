Вылазка на шашлыки под угрозой – какой будет погода в Крыму 1 Мая

Вылазка на шашлыки под угрозой – какой будет погода в Крыму 1 Мая - РИА Новости Крым, 29.04.2026

Вылазка на шашлыки под угрозой – какой будет погода в Крыму 1 Мая

В дни майских праздников холодный фронт принесет в Крым дождливую погоду и похолодание. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник... РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T14:55

2026-04-29T14:55

2026-04-29T14:56

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В дни майских праздников холодный фронт принесет в Крым дождливую погоду и похолодание. Об этом корреспонденту РИА Новости Крым рассказала начальник республиканского гидрометцентра Татьяна Любецкая.В субботу, 2 мая, местами также ожидаются небольшие дожди, в Симферополе сохранятся все те же 11 градусов выше нуля. В воскресенье, 3 мая, временами дожди, но температура воздуха станет еще ниже: в крымской столице +9 градусов, а по всей территории полуостров не выше 13 тепла, уточнила начальник гидрометцентра.При этом заморозков не ожидается. Согласно прогнозам, ночные температуры воздуха будут колебаться от 2 до 7 градусов выше нуля, а в столица республики всего +3...4.Ранее доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев рассказал, что скачки температур и усиление погодных аномалий в Крыму будут наблюдаться из года в год, но экстремальных изменений, вплоть до затяжных возвратных заморозков в апреле с низкими температурами, раньше чем через 100 лет не произойдет.По словам эксперта, и очередные апрельские заморозки в Крыму и на Кубани, и снегопады в Москве – естественные явления, учитывая происходящие глобальные климатические изменения.

крым

крым, погода в крыму, крымская погода, крымский гидрометцентр, татьяна любецкая, новости крыма, майские праздники