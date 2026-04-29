ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области – погибли и ранены люди - РИА Новости Крым, 29.04.2026
ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области – погибли и ранены люди
Три человека погибли и восемь получили ранения после удара ВСУ по автобусу в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.04.2026
Трое погибли и восемь человек ранены после удара ВСУ по автобусу в Белгородской области

19:15 29.04.2026 (обновлено: 19:22 29.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Три человека погибли и восемь получили ранения после удара ВСУ по автобусу в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Враг целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Три женщины погибли на месте от полученных ранений. Восемь раненых доставлены в Шебекинскую ЦРБ", – написал Гладков в своем канале в Мах.
Двое раненых в тяжелом состоянии – у мужчины слепые проникающие ранения головы, ушиб головного мозга, слепые осколочные ранения живота и руки с открытым переломом, у женщины – множественные слепые осколочные ранения головы, рук и ног, проинформировал губернатор.
Еще у четверых мужчин различные осколочные ранениями рук и ног, у женщины с осколочное ранение грудной клетки. Восьмому пострадавшему с осколочным ранением ноги проводят операцию, также сообщил Гладков.
Накануне фельдшер Беловской районной больницы Курской области погибла вместе со своим супругом от удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Белгородской области. 18 человек ранены при атаке беспилотника ВСУ по зданию администрации Марковского муниципального округа в ЛНР. Украинские беспилотники также атаковали Запорожскую область. Удары БПЛА пришлись по частным домовладениям, ранения получили четверо мирных жителей, в том числе ребенок.
