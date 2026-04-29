https://crimea.ria.ru/20260429/vsu-udarili-po-passazhirskomu-avtobusu-v-belgorodskoy-oblasti--pogibli-i-raneny-lyudi-1155631426.html

ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области – погибли и ранены люди

Три человека погибли и восемь получили ранения после удара ВСУ по автобусу в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T19:15

новости

белгородская область

происшествия

вячеслав гладков

всу (вооруженные силы украины)

атаки всу

обстрелы белгородской области

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155631541_0:184:983:737_1920x0_80_0_0_ec6a96200e02a22341acd21bc1b3e3dc.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Три человека погибли и восемь получили ранения после удара ВСУ по автобусу в Белгородской области, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.Двое раненых в тяжелом состоянии – у мужчины слепые проникающие ранения головы, ушиб головного мозга, слепые осколочные ранения живота и руки с открытым переломом, у женщины – множественные слепые осколочные ранения головы, рук и ног, проинформировал губернатор.Еще у четверых мужчин различные осколочные ранениями рук и ног, у женщины с осколочное ранение грудной клетки. Восьмому пострадавшему с осколочным ранением ноги проводят операцию, также сообщил Гладков.Накануне фельдшер Беловской районной больницы Курской области погибла вместе со своим супругом от удара ВСУ по гражданскому автомобилю в Белгородской области. 18 человек ранены при атаке беспилотника ВСУ по зданию администрации Марковского муниципального округа в ЛНР. Украинские беспилотники также атаковали Запорожскую область. Удары БПЛА пришлись по частным домовладениям, ранения получили четверо мирных жителей, в том числе ребенок.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

