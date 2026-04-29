В Ялте с Аю-Дага сняли пару застрявших на скалах туристов - РИА Новости Крым, 29.04.2026
В Ялте с Аю-Дага сняли пару застрявших на скалах туристов
В Ялте с Аю-Дага сняли пару застрявших на скалах туристов

В Крыму спасатели сняли со скал на Аю-Даге двоих туристов

13:38 29.04.2026 (обновлено: 13:39 29.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. В Крыму спасатели помогли двоим туристам выбраться со сложного скального участка на горе Аю-Даг в поселке Гурзуф. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по региону.
Пара подала сигнал о помощи спасателям поздно ночью. Сообщили, что не могут самостоятельно спуститься с горы Аю-Даг. На помощь отправились специалисты горной поисково-спасательной части.
"По прибытии было установлено, что мужчина и женщина застряли на сложном скальном участке и не могли самостоятельно спуститься. Спасатели оперативно обнаружили туристов и сопроводили в безопасное место. В медицинской помощи они не нуждались", - уточнили в пресс-службе.
Ранее сообщалось о спасательной операции на мысе Меганом в Крыму - мужчину эвакуировали морем. Он сломал ногу и не мог передвигаться самостоятельно.
