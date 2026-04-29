В Туапсе огонь с горящей нефтебазы перекинулся на многоквартирный дом
В Туапсе огонь с горящей нефтебазы перекинулся на многоквартирный дом – оперштаб
© Telegram Вениамин КондратьевСитуация в Туапсе на фоне пожара на НПЗ
© Telegram Вениамин Кондратьев
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе огонь с горящего НПЗ перекинулся на многоквартирный дом. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, жильцов эвакуировали заранее.
"Огонь перекинулся на двухэтажное здание минувшей ночью в 2:40. Жильцов на момент ЧП в доме не было – их эвакуировали заранее, утром 28 апреля", – проинформировали в оперштабе.
Огонь в жилом здании распространился на площади в 150 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали в 4.40.
"По состоянию на 29 апреля из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали 60 человек, в их числе девять детей. Накануне вечером всех, кому это было необходимо, разместили в гостиницах Туапсе", – сказано в сообщении.
В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу. Из-за пожара вышла из строя насосная станция.
Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. Также на месте находится глава МЧС России Александр Куренков. Он заявил, что все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены.
Утром в среду возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовано, работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются.
Читайте также на РИА Новости Крым: