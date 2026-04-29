https://crimea.ria.ru/20260429/v-tuapse-ogon-s-goryaschey-neftebazy-perekinulsya-na-mnogokvartirnyy-dom-1155608727.html

В Туапсе огонь с горящей нефтебазы перекинулся на многоквартирный дом

В Туапсе огонь с горящего НПЗ перекинулся на многоквартирный дом. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, жильцов эвакуировали заранее. РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T10:39

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155587272_13:0:1181:657_1920x0_80_0_0_8839f16a2dc7c0a8f7d21b4bab183428.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Туапсе огонь с горящего НПЗ перекинулся на многоквартирный дом. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, жильцов эвакуировали заранее.Огонь в жилом здании распространился на площади в 150 квадратных метров. Пожар полностью ликвидировали в 4.40."По состоянию на 29 апреля из домов, расположенных рядом с НПЗ, эвакуировали 60 человек, в их числе девять детей. Накануне вечером всех, кому это было необходимо, разместили в гостиницах Туапсе", – сказано в сообщении.В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу. Из-за пожара вышла из строя насосная станция.Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. Также на месте находится глава МЧС России Александр Куренков. Он заявил, что все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены.Утром в среду возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовано, работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

