В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ - РИА Новости Крым, 29.04.2026

Открытое горение на НПЗ в Туапсе ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T18:24

2026-04-29T18:29

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Открытое горение на НПЗ в Туапсе ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России.Подчеркивается, что ликвидации очагов способствовало оперативное наращивание группировки сил и средств и качественное их распределение по участкам работ.В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. В атмосферу поступали продукты горения, особенно это касалось трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу. Из-за пожара вышла из строя насосная станция.Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. Также на месте находится глава МЧС России Александр Куренков. Он заявил, что все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены.Утром в среду возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовано, работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются.

