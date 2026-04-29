В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ - РИА Новости Крым, 29.04.2026
В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ
В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ
Открытое горение на НПЗ в Туапсе ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости Крым, 29.04.2026
В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ

В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ - МЧС

18:24 29.04.2026 (обновлено: 18:29 29.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Открытое горение на НПЗ в Туапсе ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России.
"Открытое горение на НПЗ в Туапсе ликвидировано. Пожарно-спасательным подразделениям, задействованным на тушении пожара, в результате эффективного проведения пенной атаки удалось полностью ликвидировать открытое горение на всех участках работ", - говорится в сообщении.
Подчеркивается, что ликвидации очагов способствовало оперативное наращивание группировки сил и средств и качественное их распределение по участкам работ.
В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. В атмосферу поступали продукты горения, особенно это касалось трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу. Из-за пожара вышла из строя насосная станция.
Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. Также на месте находится глава МЧС России Александр Куренков. Он заявил, что все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены.
Утром в среду возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовано, работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Турция и Болгария содействуют ущербу Черному морю – МИД
ЧП на нефтезаводе в Туапсе: обстановка в городе на вторые сутки после атаки ВСУ
В Туапсе огонь с горящей нефтебазы перекинулся на многоквартирный дом
 
20:39Истерика Зеленского из-за поставок российского зерна в Израиль – чем это закончится
20:23Путин готов объявить перемирие на Украине
20:23Путин и Трамп провели телефонный разговор - что обсудили
20:11Безопасность детей на отдыхе в Крыму – поручения правительства России
19:48На дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметка
19:15ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области – погибли и ранены люди
19:03Киев получит помощь от ЕС только при выполнении определенных условий
18:47Симферополь стоит в 7-балльной пробке
18:24В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ
18:14Зеленский ввел санкции против главы Союза пограничников Крыма
18:10В Ялте громко – власти призвали соблюдать спокойствие
17:49Экономия на здоровье: власти ФРГ жестко урезают расходы на медстрахование
17:34В Севастополе возобновили движение морского транспорта
17:27Обманул людей на 8 млн рублей: в Севастополе курьеру мошенников дали срок
17:21В Севастополе закрыли рейд
17:10В Краснодаре отменили военный парад
16:57Крымчанин наладил продажу сигарет и вейпов на 10 миллионов рублей
16:46Посевную площадь в России увеличат до 83 миллионов гектаров
16:34Поезда "Таврия" из Москвы в Евпаторию и Феодосию будут ходить чаще
16:27Зеленский провоцирует ядерную войну – МИД России
Лента новостейМолния