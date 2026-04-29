В Севастополе на неделю перекроют улицу Льва Толстого – причина - РИА Новости Крым, 29.04.2026
В Севастополе на неделю перекроют улицу Льва Толстого – причина
В Севастополе на неделю перекроют улицу Льва Толстого – причина - РИА Новости Крым, 29.04.2026
В Севастополе на неделю перекроют улицу Льва Толстого – причина
В Севастополе с 29 апреля на неделю перекроют 300-метровый участок улицы Льва Толстого для проведения восстановительных работ системы ливневой канализации. Об... РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T09:25
2026-04-29T09:25
ограничение движения
севастополь
новости севастополя
транспорт
крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе с 29 апреля на неделю перекроют 300-метровый участок улицы Льва Толстого для проведения восстановительных работ системы ливневой канализации. Об этом предупредили в правительстве города.От улицы Коммунистической до улицы Ивана Голубца движение будет полностью закрыто. Там, чтобы предотвратить аварии, заменят плиту колодца ливневой канализации, которая находится на проезжей части. В обратном направлении организуют движение по одной полосе.Автобусы и троллейбусы, которые следуют по направлению из города, будут объезжать данный участок по пути следования троллейбусного маршрута №5 с поворотом на ул. Коммунистическую. Для автобусов и троллейбусов, которые едут по направлению в город, ничего не изменится.Кроме того, в крымском городе Саки до 1 мая перекрыта улица рядом с районной больницей. Дорожники будут прокладывать ливневку на участке от улицы Санаторная до Лобозова, сообщалось ранее.Также ранее сообщалось, что два дорожных участка под Ялтой перекроют 23 мая в связи с проведением полумарафона "Забег.РФ – 2026". Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Работают днем и ночью: в минтрансе Крыма рассказали о ремонте "горбатого" мостаВ Севастополе начинают строить тоннельВ Симферополе появится маленький "брат" Крымского моста
ограничение движения, севастополь, новости севастополя, транспорт, крым
В Севастополе на неделю перекроют улицу Льва Толстого – причина

В Севастополе с 29 апреля перекроют улицу Льва Толстого из-за ремонта ливневки

09:25 29.04.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе с 29 апреля на неделю перекроют 300-метровый участок улицы Льва Толстого для проведения восстановительных работ системы ливневой канализации. Об этом предупредили в правительстве города.
"Движение на улице Льва Толстого временно поменяется с 29 апреля по 5 мая включительно", – сказано в сообщении.
От улицы Коммунистической до улицы Ивана Голубца движение будет полностью закрыто. Там, чтобы предотвратить аварии, заменят плиту колодца ливневой канализации, которая находится на проезжей части. В обратном направлении организуют движение по одной полосе.
Автобусы и троллейбусы, которые следуют по направлению из города, будут объезжать данный участок по пути следования троллейбусного маршрута №5 с поворотом на ул. Коммунистическую. Для автобусов и троллейбусов, которые едут по направлению в город, ничего не изменится.
Кроме того, в крымском городе Саки до 1 мая перекрыта улица рядом с районной больницей. Дорожники будут прокладывать ливневку на участке от улицы Санаторная до Лобозова, сообщалось ранее.
Также ранее сообщалось, что два дорожных участка под Ялтой перекроют 23 мая в связи с проведением полумарафона "Забег.РФ – 2026".
Ограничение движенияСевастопольНовости СевастополяТранспортКрым
 
