Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260429/v-sevastopole-khirurgi-spasli-proglotivshego-magnitnye-shariki-6-letnego-malchika-1155619255.html
В Севастополе хирурги спасли проглотившего магнитные шарики 6-летнего мальчика
крым
новости крыма
севастополь
новости севастополя
михаил развожаев
дети
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155619133_0:152:451:405_1920x0_80_0_0_346afd01c00645728f0afa8f59bf9580.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Севастопольские хирурги спасли шестилетнего мальчика, проглотившего магнитные шарики. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.По его данным, севастопольский малыш проглотил сразу пять шариков, из которых два остались в кишечнике. Родители вовремя обратились к врачам. Диагностика показала точное расположение опасных предметов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымские хирурги впервые в России провели уникальную операциюВрачи в Крыму провели уникальную пятичасовую операциюУдаление раковой опухоли кишечника по новой методике провели в Крыму
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155619133_0:110:451:448_1920x0_80_0_0_68cd8fa280f9949a998ba74fe5433797.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
14:22 29.04.2026
 
© Telegram Михаил РазвожаевВ Севастополе врачи спасли шестилетнего малыша, проглотившего магнитные шарики
В Севастополе врачи спасли шестилетнего малыша, проглотившего магнитные шарики
© Telegram Михаил Развожаев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Севастопольские хирурги спасли шестилетнего мальчика, проглотившего магнитные шарики. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"Коварство таких магнитов в том, что если ребенок проглотил не один, а два и больше шариков, они проходят в кишечник, располагаются в разных петлях и складках и притягиваются друг к другу. Стенка кишечника зажимается, нарушается кровообращение, из-за этого отмирает ткань и образуются сквозные отверстия – свищи", – пояснил степень опасности губернатор.
По его данным, севастопольский малыш проглотил сразу пять шариков, из которых два остались в кишечнике. Родители вовремя обратились к врачам. Диагностика показала точное расположение опасных предметов.

"Хирурги Василий Игнатьев и Алексей Ясенев срочно прооперировали мальчика, и его жизни больше ничего не угрожает. Сейчас ребенок чувствует себя хорошо и идет на поправку", – написал Развожаев.

Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Россия признательна общественникам разных стран за поддержку Бутягина – МИД
15:31Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на поддержку новых регионов
15:21Турция и Болгария содействуют ущербу Черному морю – МИД
15:15Очередь на Крымский мост выросла в три раза
15:11Что с состоянием воздуха в Туапсе – Роспотребнадзор
15:01Из-за гибели на пожаре в строящемся доме в Москве задержаны 5 подозреваемых
14:55Вылазка на шашлыки под угрозой – какой будет погода в Крыму 1 Мая
14:45Почему ОАЭ выходит из ОПЕК
14:34В Молдавию на акваскутерах: украинцы массово бегут от мобилизации
14:22В Севастополе хирурги спасли проглотившего магнитные шарики 6-летнего мальчика
14:11В Крыму устрица плодится и множится – на Донузлаве растят своих моллюсков
14:01В Крыму усилят патрулирование на воде в майские праздники
13:49В Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали
13:38В Ялте с Аю-Дага сняли пару застрявших на скалах туристов
13:19Киев теряет людей и технику – страшная статистика за сутки
13:09Крымский мост: растет очередь на выезд
12:51Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
12:47В Черном море уничтожены шесть украинских БЭКов
12:47Есть ли дефицит топлива в России - ответ ФАС
12:41Армия России освободила два населенных пункта в ДНР и Сумской области
Лента новостейМолния