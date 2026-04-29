В России утвержден новый ГОСТ для пунктов выдачи заказов - РИА Новости Крым, 29.04.2026
В России утвержден новый ГОСТ для пунктов выдачи заказов
В России утвердили новый ГОСТ для торговых точек и пунктов выдачи заказов. Как сообщает Роскачество, теперь к установке в таких объектах рекомендованы... РИА Новости Крым, 29.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В России утвердили новый ГОСТ для торговых точек и пунктов выдачи заказов. Как сообщает Роскачество, теперь к установке в таких объектах рекомендованы постаматы.Кроме того новый ГОСТ прописывает категории торговых объектов и определяет их характеристики – гипермаркет, супермаркет (универсам) и магазин-склад. Также подробно описаны параметры минимаркетов, торговых павильонов и палаток, киосков и нестационарных торговых объектов.Документ призван унифицировать подходы к учету, планированию и развитию традиционной и цифровой торговой инфраструктуры в России. Новые положения ГОСТа вступят в силу с 1 июня 2027 года.Росстандарт ранее впервые с 2015 года принял новый ГОСТ на этиловый спирт, требования вступили в силу с 15 апреля. Также для любимых многими в России первых блюд – борща и щей – разработаны рекомендации по технологии приготовления.
21:08 29.04.2026
 
© РИА Новости . Ирина Алтухова / Перейти в фотобанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В России утвердили новый ГОСТ для торговых точек и пунктов выдачи заказов. Как сообщает Роскачество, теперь к установке в таких объектах рекомендованы постаматы.

"Ключевым нововведением стандарта стало включение в классификацию объектов логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ. Даны отличительные признаки для распределительных и сортировочных центров, пунктов приема и выдачи заказов (ПВЗ), постаматов", - цитирует сообщение Роскачества РИА Новости.

Кроме того новый ГОСТ прописывает категории торговых объектов и определяет их характеристики – гипермаркет, супермаркет (универсам) и магазин-склад. Также подробно описаны параметры минимаркетов, торговых павильонов и палаток, киосков и нестационарных торговых объектов.
Документ призван унифицировать подходы к учету, планированию и развитию традиционной и цифровой торговой инфраструктуры в России. Новые положения ГОСТа вступят в силу с 1 июня 2027 года.
Росстандарт ранее впервые с 2015 года принял новый ГОСТ на этиловый спирт, требования вступили в силу с 15 апреля. Также для любимых многими в России первых блюд – борща и щей – разработаны рекомендации по технологии приготовления.
