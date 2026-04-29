https://crimea.ria.ru/20260429/v-rossii-utverzhden-novyy-gost-dlya-punktov-vydachi-zakazov-1155611847.html

В России утвержден новый ГОСТ для пунктов выдачи заказов

В России утвержден новый ГОСТ для пунктов выдачи заказов - РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T21:08

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/18/1139097034_794:679:2815:1816_1920x0_80_0_0_f0f00bf4f0eceff1f0b48415efe63206.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В России утвердили новый ГОСТ для торговых точек и пунктов выдачи заказов. Как сообщает Роскачество, теперь к установке в таких объектах рекомендованы постаматы.Кроме того новый ГОСТ прописывает категории торговых объектов и определяет их характеристики – гипермаркет, супермаркет (универсам) и магазин-склад. Также подробно описаны параметры минимаркетов, торговых павильонов и палаток, киосков и нестационарных торговых объектов.Документ призван унифицировать подходы к учету, планированию и развитию традиционной и цифровой торговой инфраструктуры в России. Новые положения ГОСТа вступят в силу с 1 июня 2027 года.Росстандарт ранее впервые с 2015 года принял новый ГОСТ на этиловый спирт, требования вступили в силу с 15 апреля. Также для любимых многими в России первых блюд – борща и щей – разработаны рекомендации по технологии приготовления.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

