В России утвержден новый ГОСТ для пунктов выдачи заказов
В России утвержден новый ГОСТ для пунктов выдачи заказов - РИА Новости Крым, 29.04.2026
В России утвержден новый ГОСТ для пунктов выдачи заказов
В России утвердили новый ГОСТ для торговых точек и пунктов выдачи заказов. Как сообщает Роскачество, теперь к установке в таких объектах рекомендованы... РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T21:08
2026-04-29T21:08
2026-04-29T21:08
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В России утвердили новый ГОСТ для торговых точек и пунктов выдачи заказов. Как сообщает Роскачество, теперь к установке в таких объектах рекомендованы постаматы.Кроме того новый ГОСТ прописывает категории торговых объектов и определяет их характеристики – гипермаркет, супермаркет (универсам) и магазин-склад. Также подробно описаны параметры минимаркетов, торговых павильонов и палаток, киосков и нестационарных торговых объектов.Документ призван унифицировать подходы к учету, планированию и развитию традиционной и цифровой торговой инфраструктуры в России. Новые положения ГОСТа вступят в силу с 1 июня 2027 года.Росстандарт ранее впервые с 2015 года принял новый ГОСТ на этиловый спирт, требования вступили в силу с 15 апреля. Также для любимых многими в России первых блюд – борща и щей – разработаны рекомендации по технологии приготовления.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Стандартное тепло: в России приняли ГОСТ на отопление в многоквартирных домахОткуда хмель: в России появится ГОСТ на отечественное пивоОт 14 см и не уродливые: в России утвердили ГОСТ на бананы
россия
россия, гост, роскачество, новости
В России утвержден новый ГОСТ для пунктов выдачи заказов
Роскачество утвердило новый ГОСТ для торговых точек и пунктов выдачи заказов
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В России утвердили новый ГОСТ для торговых точек и пунктов выдачи заказов. Как сообщает Роскачество, теперь к установке в таких объектах рекомендованы постаматы.
"Ключевым нововведением стандарта стало включение в классификацию объектов логистической инфраструктуры и цифровых посреднических платформ. Даны отличительные признаки для распределительных и сортировочных центров, пунктов приема и выдачи заказов (ПВЗ), постаматов", - цитирует сообщение Роскачества РИА Новости.
Кроме того новый ГОСТ прописывает категории торговых объектов и определяет их характеристики – гипермаркет, супермаркет (универсам) и магазин-склад. Также подробно описаны параметры минимаркетов, торговых павильонов и палаток, киосков и нестационарных торговых объектов.
Документ призван унифицировать подходы к учету, планированию и развитию традиционной и цифровой торговой инфраструктуры в России. Новые положения ГОСТа вступят в силу с 1 июня 2027 года.
Росстандарт ранее впервые с 2015 года принял новый ГОСТ на этиловый спирт
, требования вступили в силу с 15 апреля. Также для любимых многими в России первых блюд – борща и щей – разработаны рекомендации по технологии приготовления.
