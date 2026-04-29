В России снизилось число преступников среди мигрантов
В России снизилось число преступников среди мигрантов
2026-04-29T12:27
государственная дума рф
вячеслав володин
преступность
мигранты
новости
россия
общество
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Число совершенных мигрантами преступлений в России по итогам первого квартала этого года снизилось почти на 40%. Об этом сообщил в своем канале в МАХ председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.По его словам, это связано в том числе с усилением контроля за миграционными процессами и повышением ответственности за несоблюдение иностранцами российских законов: с 2024 года Госдумой было принято 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики, напомнил спикер российского парламента."На рассмотрении находится еще ряд инициатив, включая расширение перечня оснований для выдворения мигрантов из нашей страны за правонарушения. Кроме того, ждем от правительства внесения законопроекта, которым предлагается повысить пошлины", – продолжил он.В частности, в 12 раз планируется повысить пошлину за прием в гражданство РФ – с 4,2 до 50 тысяч рублей, в 8 раз – за выдачу разрешения на временное проживание – с 1,9 до 15 тысяч рублей, в пять раз – за выдачу вида на жительство – с 6 до 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в приоритетном порядке, подчеркнул Володин.Только в течение марта этого года из России за различные правонарушения были выдворены 14 тысяч мигрантов, тогда как за весь прошлый год этот показатель составил 72 тысячи человек, сообщал ранее Володин.
В России почти на 40% снизилось число совершенных мигрантами преступлений - Володин

12:27 29.04.2026
 
© РИА Новости . Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВыдача видов на жительство и разрешений на временное проживание
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Число совершенных мигрантами преступлений в России по итогам первого квартала этого года снизилось почти на 40%. Об этом сообщил в своем канале в МАХ председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин.
"На 38,9% меньше стало преступлений, совершенных мигрантами. В частности, фиксируется снижение числа тяжких и особо тяжких преступлений – на 44,2%. На 64,1% уменьшилось количество наркопреступлений. Число грабежей и преступлений против общественной безопасности сократилось на 30%, убийств и покушений на убийство – на 27,8%", – привел Володин статистику МВД .
По его словам, это связано в том числе с усилением контроля за миграционными процессами и повышением ответственности за несоблюдение иностранцами российских законов: с 2024 года Госдумой было принято 22 федеральных закона, направленных на совершенствование миграционной политики, напомнил спикер российского парламента.
"На рассмотрении находится еще ряд инициатив, включая расширение перечня оснований для выдворения мигрантов из нашей страны за правонарушения. Кроме того, ждем от правительства внесения законопроекта, которым предлагается повысить пошлины", – продолжил он.
В частности, в 12 раз планируется повысить пошлину за прием в гражданство РФ – с 4,2 до 50 тысяч рублей, в 8 раз – за выдачу разрешения на временное проживание – с 1,9 до 15 тысяч рублей, в пять раз – за выдачу вида на жительство – с 6 до 30 тысяч рублей. Соответствующий законопроект Госдума рассмотрит в приоритетном порядке, подчеркнул Володин.
Только в течение марта этого года из России за различные правонарушения были выдворены 14 тысяч мигрантов, тогда как за весь прошлый год этот показатель составил 72 тысячи человек, сообщал ранее Володин.
