В Молдавию на акваскутерах: украинцы массово бегут от мобилизации
Государственная пограничная служба Украины фиксирует рост случаев бегства мужчин призывного возраста из страны через реку Днестр в Молдавию, в том числе с... РИА Новости Крым, 29.04.2026
Украинские мужчины массово сбегают из страны через Днестр на акваскутерах
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Государственная пограничная служба Украины фиксирует рост случаев бегства мужчин призывного возраста из страны через реку Днестр в Молдавию, в том числе с использованием акваскутеров. Об этом заявил спикер ведомства Андрей Демченко.
"За последнее время увеличилось количество желающих незаконно пересечь границу по реке Днестр. Часто во время таких попыток используются не только гидрокостюмы, но и акваскутеры, с помощью которых человек находится под водой и быстро плывет", - цитирует представителя госпогранслужбы украинские СМИ.
По словам Демченко, реку Тиса, по которой Украина граничит с Румынией, нарушители по-прежнему пытаются преодолеть, но Днестр сейчас начал пользоваться "повышенным спросом".
Ряд украинских СМИ, а также эксперты и военные отмечают, что на улицах городов страны стало гораздо больше патрулей ТЦК (аналог военкоматов на Украине), которые ловят мужчин для последующей мобилизации.
Офицер ВСУ Юрий Касьянов в середине марта сообщал, что план по мобилизации на Украине увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Он отметил, что людей в армии не хватает, признав, что мобилизация в нынешнем виде не выполняет своей функции.
При этом усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться.
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
