В Молдавию на акваскутерах: украинцы массово бегут от мобилизации

Государственная пограничная служба Украины фиксирует рост случаев бегства мужчин призывного возраста из страны через реку Днестр в Молдавию, в том числе с...

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Государственная пограничная служба Украины фиксирует рост случаев бегства мужчин призывного возраста из страны через реку Днестр в Молдавию, в том числе с использованием акваскутеров. Об этом заявил спикер ведомства Андрей Демченко.По словам Демченко, реку Тиса, по которой Украина граничит с Румынией, нарушители по-прежнему пытаются преодолеть, но Днестр сейчас начал пользоваться "повышенным спросом".Ряд украинских СМИ, а также эксперты и военные отмечают, что на улицах городов страны стало гораздо больше патрулей ТЦК (аналог военкоматов на Украине), которые ловят мужчин для последующей мобилизации. Офицер ВСУ Юрий Касьянов в середине марта сообщал, что план по мобилизации на Украине увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Он отметил, что людей в армии не хватает, признав, что мобилизация в нынешнем виде не выполняет своей функции.При этом усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие военного положения на Украине продленоСвергнуть Зеленского: кто на Украине способен начать процесс смены режима Киев готовит украинское общество к мобилизации женщин – Захарова

