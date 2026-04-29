Рейтинг@Mail.ru
В Молдавию на акваскутерах: украинцы массово бегут от мобилизации - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260429/v-moldaviyu-na-akvaskuterakh-ukraintsy-massovo-begut-ot-mobilizatsii-1155620684.html
В Молдавию на акваскутерах: украинцы массово бегут от мобилизации
В Молдавию на акваскутерах: украинцы массово бегут от мобилизации - РИА Новости Крым, 29.04.2026
В Молдавию на акваскутерах: украинцы массово бегут от мобилизации
Государственная пограничная служба Украины фиксирует рост случаев бегства мужчин призывного возраста из страны через реку Днестр в Молдавию, в том числе с... РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T14:34
2026-04-29T14:34
украина
мобилизация на украине
молдавия
в мире
новости
всу (вооруженные силы украины)
румыния
тцк на украине (территориальный центр комплектования)
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155620559_0:273:2048:1425_1920x0_80_0_0_d014ce2b0f238f25dcb98bdd1f3edd34.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Государственная пограничная служба Украины фиксирует рост случаев бегства мужчин призывного возраста из страны через реку Днестр в Молдавию, в том числе с использованием акваскутеров. Об этом заявил спикер ведомства Андрей Демченко.По словам Демченко, реку Тиса, по которой Украина граничит с Румынией, нарушители по-прежнему пытаются преодолеть, но Днестр сейчас начал пользоваться "повышенным спросом".Ряд украинских СМИ, а также эксперты и военные отмечают, что на улицах городов страны стало гораздо больше патрулей ТЦК (аналог военкоматов на Украине), которые ловят мужчин для последующей мобилизации. Офицер ВСУ Юрий Касьянов в середине марта сообщал, что план по мобилизации на Украине увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Он отметил, что людей в армии не хватает, признав, что мобилизация в нынешнем виде не выполняет своей функции.При этом усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться.* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистовСамые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Действие военного положения на Украине продленоСвергнуть Зеленского: кто на Украине способен начать процесс смены режима Киев готовит украинское общество к мобилизации женщин – Захарова
украина
молдавия
румыния
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155620559_0:381:2048:1917_1920x0_80_0_0_ddaa80f327bd90fb6df9ff1928e8b392.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
украина, мобилизация на украине, молдавия, в мире, новости, всу (вооруженные силы украины), румыния, тцк на украине (территориальный центр комплектования)
В Молдавию на акваскутерах: украинцы массово бегут от мобилизации

Украинские мужчины массово сбегают из страны через Днестр на акваскутерах

14:34 29.04.2026
 
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич / Перейти в фотобанкВид на жилой район города Днепропетровска, который расположен на левом берегу Днестра
Вид на жилой район города Днепропетровска, который расположен на левом берегу Днестра - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости . Всеволод Тарасевич
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Государственная пограничная служба Украины фиксирует рост случаев бегства мужчин призывного возраста из страны через реку Днестр в Молдавию, в том числе с использованием акваскутеров. Об этом заявил спикер ведомства Андрей Демченко.
"За последнее время увеличилось количество желающих незаконно пересечь границу по реке Днестр. Часто во время таких попыток используются не только гидрокостюмы, но и акваскутеры, с помощью которых человек находится под водой и быстро плывет", - цитирует представителя госпогранслужбы украинские СМИ.
По словам Демченко, реку Тиса, по которой Украина граничит с Румынией, нарушители по-прежнему пытаются преодолеть, но Днестр сейчас начал пользоваться "повышенным спросом".
Ряд украинских СМИ, а также эксперты и военные отмечают, что на улицах городов страны стало гораздо больше патрулей ТЦК (аналог военкоматов на Украине), которые ловят мужчин для последующей мобилизации.
Офицер ВСУ Юрий Касьянов в середине марта сообщал, что план по мобилизации на Украине увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц. Он отметил, что людей в армии не хватает, признав, что мобилизация в нынешнем виде не выполняет своей функции.
При этом усиление насильственной мобилизации на Украине встречает все более ожесточенное сопротивление со стороны граждан.
Глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* заявил, что принудительная мобилизация на Украине будет продолжаться.
* внесен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Действие военного положения на Украине продлено
Свергнуть Зеленского: кто на Украине способен начать процесс смены режима
Киев готовит украинское общество к мобилизации женщин – Захарова
 
УкраинаМобилизация на УкраинеМолдавияВ миреНовостиВСУ (Вооруженные силы Украины)РумынияТЦК на Украине (территориальный центр комплектования)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:40Россия признательна общественникам разных стран за поддержку Бутягина – МИД
15:31Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на поддержку новых регионов
15:21Турция и Болгария содействуют ущербу Черному морю – МИД
15:15Очередь на Крымский мост выросла в три раза
15:11Что с состоянием воздуха в Туапсе – Роспотребнадзор
15:01Из-за гибели на пожаре в строящемся доме в Москве задержаны 5 подозреваемых
14:55Вылазка на шашлыки под угрозой – какой будет погода в Крыму 1 Мая
14:45Почему ОАЭ выходит из ОПЕК
14:34В Молдавию на акваскутерах: украинцы массово бегут от мобилизации
14:22В Севастополе хирурги спасли проглотившего магнитные шарики 6-летнего мальчика
14:11В Крыму устрица плодится и множится – на Донузлаве растят своих моллюсков
14:01В Крыму усилят патрулирование на воде в майские праздники
13:49В Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали
13:38В Ялте с Аю-Дага сняли пару застрявших на скалах туристов
13:19Киев теряет людей и технику – страшная статистика за сутки
13:09Крымский мост: растет очередь на выезд
12:51Морской транспорт в Севастополе возобновил движение
12:47В Черном море уничтожены шесть украинских БЭКов
12:47Есть ли дефицит топлива в России - ответ ФАС
12:41Армия России освободила два населенных пункта в ДНР и Сумской области
Лента новостейМолния