В Крыму устрица плодится и множится – на Донузлаве растят своих моллюсков

В Крыму в устричном питомнике на Донузлаве растят премиальных моллюсков
14:11 29.04.2026 (обновлено: 15:08 29.04.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму насчитывается 25 мидийно-устричных хозяйств. Моллюсков выращивают в Ялте, Судаке, Евпатории, Сакском и Черноморском районах. На озере Донузлав, к примеру, целых три фермы. Но только у одной из них есть свой устричный питомник. Единственный в Крыму. Здесь из икры и личинок появляется премиальный моллюск. Как говорят знатоки: с очень гармоничным, сладковато-сливочным вкусом.
От икринки и личинки до деликатеса
"Мы выращиваем сорт "Розовая Джоли", маточное стадо - всего около ста штук моллюсков, их нам удалось получить из Намибии, - рассказывает корреспонденту РИА Новости Крым главный технолог предприятия Анна Слободянюк, показывая территорию фермы.
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Мидийно-устричная ферма на Донузлаве
На разных стадиях развития у устриц есть как икра (яйца), так и личинки. С момента, когда личинка начинает выделять цементирующее вещество, стартует стадия спата — превращение маленькой устрицы, наращивающей собственную раковину, во взрослую особь.
Так вот раньше спат (молодь) устриц покупали исключительно за рубежом, и уже у себя доращивали до товарных размеров, но в ковид, когда все транспортные потоки и отработанные годами поставки оказались под угрозой, владелец фермы, побоявшись, что не сможет завозить в Россию французских моллюсков, решил на своей базе их плодить, размножать, выращивать и доращивать.
В помощь отечественным специалистам он выписал зарубежного консультанта. Для запуска питомника потребовалось не менее трех лет. Технология пусть и одна, но условия, под которые приходится подстраивается, разные, объясняет специалист.
"Мы отбираем взрослых особей, способных к размножению. У них должны быть лучшие характеристики. И помещаем их в питомник, в специальные емкости, где идет процесс созревания половых продуктов и нереста", - говорит специалист.
Весь начальный процесс происходит в лаборатории, этапами даже в условиях стерильной среды. Но когда мальки достигают размера в полмиллиметра, их помещают в специальные бассейны-передержки. Они находятся на улице, на свежем воздухе, и журчат проточной водой.
"Сейчас заполнено четыре емкости, здесь два с половиной миллиона (штук спата - ред.), выживет 50-60 процентов. Тогда как выживаемость привезенной молоди - около 30 процентов. Погибает устрица не только при транспортировке, но и позже, потому что ослаблена", - уточняет технолог, показывая устричные "ясли".
Если в условиях лаборатории устричную молодь подкармливают фитопланктоном, то уже в бассейнах передержки они питаются тем, что сами находят в воде. Сейчас еще немного потеплеет и озеро вообще разбогатеет питанием, добавляет Анна. "Детеныши" устриц на ее ладони напоминают крупные влажные песчинки. И пока ничто не выдает в них изысканного деликатеса.
Когда малек становится размером шесть-семь миллиметров, его пересаживают в садки, которые по мере роста меняют на те, что с большим диаметром ячеек. Еще через время устрицу начинают "калибровать" – отбирать товарные экземпляры. "Розовая Джоли" на крымском воздухе и местных харчах становится товарной через два-четыре года.
Ферма работает круглый год, потому что устрица капризная барышня и требует постоянного ухода. Специалисты следят за всем: температурой, объемами воды и кислорода, условиями роста, весом, формой раковины. И ее чистотой, чтобы не зарастала мидиями, водорослями, мусором.
- Вычитала, что до 1913 года в Крыму выращивали 12 млн устриц в год. А сейчас какие цифры?
- Сейчас для Крыма — это смешная цифра. Мы не единственная ферма в России и в Крыму, которая занимается устрицами. Только на Донузлаве помимо нас есть еще две небольшие фермы. И только наш участок способен содержать пять-шесть миллионов устриц.
По словам Слободянюк, крымская устрица отличается по вкусу от французской. За счет того, что в озере большое количество пресных родников, соленость здесь всего 15-18 промилле, тогда как в Черном море, например, 22—24 промилле.
"Донузлавская устрица имеет мягкий, слабосоленый вкус. У нее насыщенный сливочно-сладковатый привкус", - говорит она со знанием дела. И добавляет: "А вообще эти моллюски имеют свойство принимать качество того водоема, в котором растут. То есть, из любой точки мира можно привезти на Донузлав уже взрослую устрицу и уже через два месяца она станет другой, донузлавской".
Ну а пока в бассейнах подрастают устрицы с крымской пропиской, предприятие, чтобы не было просадки в работе, все еще частично завозит и "француженок". Пробовали также китайских устриц, но они, говорят, оказались не такими изысканными на вкус. В перспективе же ферма планирует и вовсе отказаться от зарубежного спата.
Мидии-фильтры и креветки-каннибалы
Если устрица растет на глубине в садках — специальных конструкциях, которые позволяют культивировать моллюсков в контролируемых условиях, то на специальных линиях с коллекторами в акватории озера Донузлав зреют мидии. Они фильтруют воду, оставляя себе все полезное. Именно поэтому она считается экологически чистым продуктом и настоящим источником белка. В год на этом предприятии их получают до трехсот тонн.
Крымские моллюски растут быстрее и считаются вкуснее, чем, например, в Атлантике. Специалисты объясняют: все из-за уникальной солености воды и богатого состава планктона. До товарного размера мидия дорастает за два с половиной года. После машинной обработки, моллюсков перебирают вручную. Если раковина со сколом, значит, моллюск погиб, уточняет Слободянюк.
- А как узнать, живая ли устрица?
- Отличить живую устрицу от мертвой можно по запаху и состоянию створок. Если они открыты и внутри нет воды, то такого моллюска нельзя употреблять в пищу.
Из цеха, где происходит чистка и сортировка моллюсков, в котором гуляет ветер и приятно пахнет морем, мы попадаем в другое помещение. Очень влажное и теплое. Здесь как в тропиках, потому что в специальных бассейнах выращивают королевских креветок. Как рассказывают сотрудники фермы — это гастрономическая слабость владельца фермы. Он всегда, когда приезжает летом из Москвы с семьей в Крым, заказывает себе креветок. Устриц тоже, конечно, ест, но креветок любит больше, говорят они.
"Раньше креветок наш директор выращивал в Калужской области, но там их производство было в разы дороже. Там климат другой. Да и морскую воду приходилось делать искусственно, закупая на эти нужды морскую соль", - вводит в курс дела главный технолог.
Если под Калугой привезенного из Таиланда малька креветки доращивали, то уже в Крыму, на Донузлаве, открыли питомник. Здесь есть маточная комната, где "проживают" будущие родители, которых кормят меленько нарезанными кальмарами, есть ясли для "деточек", и бассейны для их дальнейшего выращивания.
"Королевские креветки очень теплолюбивые. Круглогодично вода в бассейнах подогревается. Температура их содержания 27—28 градусов. Особенно важно, чтобы все было стабильно, без всяких колебаний, перебоев. Если им отключить кислород, то уже через 15 минут они могут погибнуть", - поясняет специалист.
- А если перебои с энергоснабжением?
- У нас на этот случай есть своя система безопасности – дизельные генераторы и системы подачи кислорода, стоят специальные сигнализации.
Товарный вес креветки – двадцать граммов, она может набрать этот вес за полгода. А вообще жизненный цикл креветки два года, и все это время она продолжает расти. Время от времени креветки линяют - сбрасывают экзоскелет, это им необходимо для роста, восстановления изношенных покровов, конечностей и размножения. Так вот, "голенькая" креветка на время слабеет, и если не успевает набраться сил, то ее, опустившуюся на дно, поедают собратья, рассказывает Анна.
Пока же все креветки резво прыгают, потревоженные специальным сачком, которым она орудует.
Система, оборудованная на ферме, рассчитана на то, чтобы получать 3,5 тонны креветок в год, и здесь к этим объемам стремятся.
Еда как лакомство и ценный источник белка
В этом хозяйстве на Донузлаве моллюсков продают только живыми: никакой заморозки. Их привозят в цеха, сортируют по размеру, очищают от наростов, специальным образом пакуют, и отвозят рефрижераторами в термобоксах при температуре +4 градуса по торговым точкам, в том числе в Москву и Санкт-Петербург. А вот креветками пока балуют исключительно крымские рестораны.
"У нас терруарная кухня – что выращиваем, то и подаем: устрицы, мидии, креветки, рыба. Туристы к нам едут в основном из центральных регионов страны. Есть гости, которые бывают у нас из года в год", - с гордостью признается управляющая гастрозоной Наталья Катугина. И добавляет, что гастрозона работает с мая по октябрь, и что к открытию сезона все уже готово.
Откушать на причале с видом на Донузлав недешево, средний чек на человека - порядка трех тысяч рублей. Особой популярностью пользуются мидии, приготовленные в створках под разными соусами, и креветки. А вот сырую устрицу предпочитают все больше гурманы. Большинство же берут на дегустацию - одну-две штучки.
"Бывают такие клиенты, которые прям категорически заявляют: "сырую не буду!". И некоторым я на это говорю: "Я вас угощу, только попробуйте". Пробуют и признаются: "А это не противно! Давайте еще одну!". И таких историй - море", - делится Катугина.
В июне прошлого года губернатор Севастополя Михаил Развожаев также сообщал, что в регионе создают первый в истории города устричный питомник.
