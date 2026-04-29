В Крыму усилят патрулирование на воде в майские праздники - РИА Новости Крым, 29.04.2026
В Крыму усилят патрулирование на воде в майские праздники
В Крыму 20 патрулей будут ежедневно следить за безопасностью на воде в майские праздники

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в период майских праздников 20 патрульных групп будут обеспечивать безопасность крымчан и гостей полуострова на водных объектах. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам республиканского главка МЧС России Александр Зраенко в пресс-центре РИА Новости Крым.

"В период праздников у нас проводится усиленный вариант несения службы. Проходят рейды и патрулирования как на водных объектах, так и на прибрежных территориях. На текущий период у нас организовано на все майские праздники по 20 патрулей ежедневно, привлечено 23 плавсредства, которые будут осуществлять патрулирование акватории Черного и Азовского морей", – сказал Зраенко.

Он также отметил, что в Крыму продолжается процедура декларирования, которую должны пройти все пляжи. Чтобы начать легальную работу с 1 июня, необходимо подать все необходимые документы до 1 мая. На сегодняшний день эту процедуру прошли свыше 300 пляжных территорий.
"Как показывает практика, в последние дни апреля, до 1 мая, идет активная фаза подачи деклараций. Предполагаем, что к 1 мая декларации будут поданы по всем объектам", - добавил госинспектор.
