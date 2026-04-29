https://crimea.ria.ru/20260429/v-krymu-usilyat-patrulirovanie-na-vode-v-mayskie-prazdniki-1155616676.html
В Крыму усилят патрулирование на воде в майские праздники
крым
черное море
азовское море
гу мчс рф по республике крым
гимс (государственная инспекция по маломерным судам мчс россии)
майские праздники
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1a/1123353332_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_f0c0fdc34a1c8c2fbc17dbfb5c9fc10d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/1a/1123353332_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_0530c15796a832f996bd54ff967e690c.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
В Крыму 20 патрулей будут ежедневно следить за безопасностью на воде в майские праздники
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в период майских праздников 20 патрульных групп будут обеспечивать безопасность крымчан и гостей полуострова на водных объектах. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам республиканского главка МЧС России Александр Зраенко в пресс-центре РИА Новости Крым.
"В период праздников у нас проводится усиленный вариант несения службы. Проходят рейды и патрулирования как на водных объектах, так и на прибрежных территориях. На текущий период у нас организовано на все майские праздники по 20 патрулей ежедневно, привлечено 23 плавсредства, которые будут осуществлять патрулирование акватории Черного и Азовского морей", – сказал Зраенко.
Он также отметил, что в Крыму продолжается процедура декларирования, которую должны пройти все пляжи. Чтобы начать легальную работу с 1 июня, необходимо подать все необходимые документы до 1 мая. На сегодняшний день эту процедуру прошли свыше 300 пляжных территорий.
"Как показывает практика, в последние дни апреля, до 1 мая, идет активная фаза подачи деклараций. Предполагаем, что к 1 мая декларации будут поданы по всем объектам", - добавил госинспектор.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
