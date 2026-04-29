В Крыму усилят патрулирование на воде в майские праздники

В Крыму в период майских праздников 20 патрульных групп будут обеспечивать безопасность крымчан и гостей полуострова на водных объектах.

2026-04-29T14:01

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму в период майских праздников 20 патрульных групп будут обеспечивать безопасность крымчан и гостей полуострова на водных объектах. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам республиканского главка МЧС России Александр Зраенко в пресс-центре РИА Новости Крым.Он также отметил, что в Крыму продолжается процедура декларирования, которую должны пройти все пляжи. Чтобы начать легальную работу с 1 июня, необходимо подать все необходимые документы до 1 мая. На сегодняшний день эту процедуру прошли свыше 300 пляжных территорий."Как показывает практика, в последние дни апреля, до 1 мая, идет активная фаза подачи деклараций. Предполагаем, что к 1 мая декларации будут поданы по всем объектам", - добавил госинспектор.

