В Крыму 36 человек погибли на пожарах с начала года - РИА Новости Крым, 29.04.2026
В Крыму с начала года на пожарах погибли 36 человек, в подавляющем большинстве причиной было неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил замначальника... РИА Новости Крым, 29.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года на пожарах погибли 36 человек, в подавляющем большинстве причиной было неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил замначальника республиканского главка МЧС России – руководитель управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Игорь Скуртул в пресс-центре РИА Новости Крым.По его словам, в этом году в Крыму был расширен список населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных и ландшафтных пожаров. Если в в прошлом году таковых было порядка 420, то в этом году – 535.Особое внимание в этом году крымский главк МЧС уделяет подготовке к пожароопасному сезону садовых товариществ. Около 80 из них по всей территории республики подвержены угрозе перехода ландшафтных пожаров, поэтому на них будут проводить внеплановые проверки готовности к пожароопасному сезону, отметил Скуртул.
В Крыму с начала года на пожарах погибли 36 человек – МЧС
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Крыму с начала года на пожарах погибли 36 человек, в подавляющем большинстве причиной было неосторожное обращение с огнем. Об этом сообщил замначальника республиканского главка МЧС России – руководитель управления надзорной деятельности и профилактической работы ведомства Игорь Скуртул в пресс-центре РИА Новости Крым.
"На сегодняшний день у нас 36 погибших в республике на пожарах с начала года. Гибели детей не допущено, хотя были случаи, когда дети пострадали на пожаре… 80% смертельных случаев – неосторожное обращение с огнем, чаще всего при курении и алкогольном опьянении", - сказал Скуртул.
По его словам, в этом году в Крыму был расширен список населенных пунктов, подверженных угрозе перехода лесных и ландшафтных пожаров. Если в в прошлом году таковых было порядка 420, то в этом году – 535.
Особое внимание в этом году крымский главк МЧС уделяет подготовке к пожароопасному сезону садовых товариществ. Около 80 из них по всей территории республики подвержены угрозе перехода ландшафтных пожаров, поэтому на них будут проводить внеплановые проверки готовности к пожароопасному сезону, отметил Скуртул.
