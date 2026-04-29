В Краснодаре отменили военный парад - РИА Новости Крым, 29.04.2026
В Краснодаре отменили военный парад
В Краснодаре отменили военный парад
В Краснодаре отменено торжественное прохождение войск по случаю Дня Победы 9 мая. Решение по Новороссийску примут в ближайшее время. Об этом в Max сообщил... РИА Новости Крым, 29.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Краснодаре отменено торжественное прохождение войск по случаю Дня Победы 9 мая. Решение по Новороссийску примут в ближайшее время. Об этом в Max сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Что касается Парада Победы в городе-герое Новороссийске – окончательное решение по нему будет принято ближе к 9 мая, исходя из оперативной ситуации, подчеркнул губернатор.Он уточнил, что в период майских праздников власти должны обеспечить максимальную безопасность в местах массового пребывания людей."Рассчитываю на предельную бдительность и слаженное взаимодействие всех ведомств. Особое внимание – нашему главному празднику, Дню Победы. Учитывая текущую обстановку, мы обязаны соблюсти самые строгие меры безопасности", – заключил губернатор Краснодарского края.
парад, день победы, краснодар, краснодарский край, новости, безопасность, вениамин кондратьев
В Краснодаре отменен военный парад по соображениям безопасности – Кондратьев

17:10 29.04.2026 (обновлено: 17:11 29.04.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Краснодаре отменено торжественное прохождение войск по случаю Дня Победы 9 мая. Решение по Новороссийску примут в ближайшее время. Об этом в Max сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
"Приняли решение об отмене торжественного прохождения войск в Краснодаре. Акцию "Бессмертный полк" по опыту прошлых лет проведем в онлайн-формате", – сказано в сообщении.
Что касается Парада Победы в городе-герое Новороссийске – окончательное решение по нему будет принято ближе к 9 мая, исходя из оперативной ситуации, подчеркнул губернатор.
"Но никакие ограничения не помешают нам поздравить наших героев. В крае осталось всего 168 фронтовиков. Праздник должен прийти в дом к каждому из них. Договорились организовать выездные концерты и личные поздравления для наших ветеранов", – добавил Вениамин Кондратьев.
Он уточнил, что в период майских праздников власти должны обеспечить максимальную безопасность в местах массового пребывания людей.
"Рассчитываю на предельную бдительность и слаженное взаимодействие всех ведомств. Особое внимание – нашему главному празднику, Дню Победы. Учитывая текущую обстановку, мы обязаны соблюсти самые строгие меры безопасности", – заключил губернатор Краснодарского края.
