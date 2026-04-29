В Краснодаре отменили военный парад

В Краснодаре отменено торжественное прохождение войск по случаю Дня Победы 9 мая. Решение по Новороссийску примут в ближайшее время. Об этом в Max сообщил... РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T17:10

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Краснодаре отменено торжественное прохождение войск по случаю Дня Победы 9 мая. Решение по Новороссийску примут в ближайшее время. Об этом в Max сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.Что касается Парада Победы в городе-герое Новороссийске – окончательное решение по нему будет принято ближе к 9 мая, исходя из оперативной ситуации, подчеркнул губернатор.Он уточнил, что в период майских праздников власти должны обеспечить максимальную безопасность в местах массового пребывания людей."Рассчитываю на предельную бдительность и слаженное взаимодействие всех ведомств. Особое внимание – нашему главному празднику, Дню Победы. Учитывая текущую обстановку, мы обязаны соблюсти самые строгие меры безопасности", – заключил губернатор Краснодарского края.

