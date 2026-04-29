В Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали

Пятидесятикилограммовую немецкую авиабомбу обезвредили вблизи керченского поселка Аджимушкай, на время проведения операции по ликвидации боеприпаса местных... РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T13:49

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Пятидесятикилограммовую немецкую авиабомбу обезвредили вблизи керченского поселка Аджимушкай, на время проведения операции по ликвидации боеприпаса местных жителей эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону. По данным МЧС, бомбу SC-50 обнаружили при работах по проектированию водовода. При обследовании опасной находки пиротехники установили, что у боеприпаса поврежден взрыватель, поэтому его транспортировка оказалась невозможнойДля минимизации разлета осколков авиабомбу полностью залили водой из двух автоцистерн, в воде подготовили дублирующую электросеть. Жителей поселка эвакуировали. В итоге ликвидация взрывоопасного предмета прошла успешно. К работам привлекали шесть человек личного состава и две единицы техники.

