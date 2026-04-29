Рейтинг@Mail.ru
В Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260429/v-kerchi-nashli-aviabombu-v-100-metrakh-ot-domov---na-vremya-operatsii-lyudey-evakuirovali--1155618316.html
В Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали
В Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 29.04.2026
В Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали
Пятидесятикилограммовую немецкую авиабомбу обезвредили вблизи керченского поселка Аджимушкай, на время проведения операции по ликвидации боеприпаса местных... РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T13:49
2026-04-29T13:49
крым
новости крыма
керчь
гу мчс рф по республике крым
боеприпасы
утилизация взрывоопасных предметов в крыму
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155617218_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_cc3884f96ed57e2f92fd51200c555fbf.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Пятидесятикилограммовую немецкую авиабомбу обезвредили вблизи керченского поселка Аджимушкай, на время проведения операции по ликвидации боеприпаса местных жителей эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону. По данным МЧС, бомбу SC-50 обнаружили при работах по проектированию водовода. При обследовании опасной находки пиротехники установили, что у боеприпаса поврежден взрыватель, поэтому его транспортировка оказалась невозможнойДля минимизации разлета осколков авиабомбу полностью залили водой из двух автоцистерн, в воде подготовили дублирующую электросеть. Жителей поселка эвакуировали. В итоге ликвидация взрывоопасного предмета прошла успешно. К работам привлекали шесть человек личного состава и две единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обезвредили 12 снарядов времен Великой ОтечественнойВ Севастополе обезвредили бомбу у мыса ХерсонесВ Севастополе во дворе жилого дома нашли 50-килограммовую авиабомбу
крым
керчь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155617218_107:0:1814:1280_1920x0_80_0_0_e9c0b88829d4c4889f48ca97c768a7c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, новости крыма, керчь, гу мчс рф по республике крым, боеприпасы, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
В Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали

МЧС: в Керчи эвакуировали жителей Аджимушкая из-за немецкой 50-килограммовой авиабомбы

13:49 29.04.2026
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымУничтожение взрывоопасных предметов в Крыму
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Пятидесятикилограммовую немецкую авиабомбу обезвредили вблизи керченского поселка Аджимушкай, на время проведения операции по ликвидации боеприпаса местных жителей эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
По данным МЧС, бомбу SC-50 обнаружили при работах по проектированию водовода. При обследовании опасной находки пиротехники установили, что у боеприпаса поврежден взрыватель, поэтому его транспортировка оказалась невозможной
© ГУ МЧС России по Республике КрымУничтожение взрывоопасных предметов в Крыму
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму
"На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение провести уничтожение на месте. Работы пиротехников осложнялись тем, что бомба находилась в 100 метрах от жилых домов, а глубина залегания составляла 1 метр", – сказано в сообщении.
Для минимизации разлета осколков авиабомбу полностью залили водой из двух автоцистерн, в воде подготовили дублирующую электросеть. Жителей поселка эвакуировали. В итоге ликвидация взрывоопасного предмета прошла успешно.
© ГУ МЧС России по Республике КрымУничтожение взрывоопасных предметов в Крыму
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Уничтожение взрывоопасных предметов в Крыму
К работам привлекали шесть человек личного состава и две единицы техники.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
КрымНовости КрымаКерчьГУ МЧС РФ по Республике КрымБоеприпасыУтилизация взрывоопасных предметов в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
