В Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали
В Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали - РИА Новости Крым, 29.04.2026
В Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали
Пятидесятикилограммовую немецкую авиабомбу обезвредили вблизи керченского поселка Аджимушкай, на время проведения операции по ликвидации боеприпаса местных... РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T13:49
2026-04-29T13:49
2026-04-29T13:49
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Пятидесятикилограммовую немецкую авиабомбу обезвредили вблизи керченского поселка Аджимушкай, на время проведения операции по ликвидации боеприпаса местных жителей эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону. По данным МЧС, бомбу SC-50 обнаружили при работах по проектированию водовода. При обследовании опасной находки пиротехники установили, что у боеприпаса поврежден взрыватель, поэтому его транспортировка оказалась невозможнойДля минимизации разлета осколков авиабомбу полностью залили водой из двух автоцистерн, в воде подготовили дублирующую электросеть. Жителей поселка эвакуировали. В итоге ликвидация взрывоопасного предмета прошла успешно. К работам привлекали шесть человек личного состава и две единицы техники.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму обезвредили 12 снарядов времен Великой ОтечественнойВ Севастополе обезвредили бомбу у мыса ХерсонесВ Севастополе во дворе жилого дома нашли 50-килограммовую авиабомбу
крым
керчь
крым, новости крыма, керчь, гу мчс рф по республике крым, боеприпасы, утилизация взрывоопасных предметов в крыму
В Керчи нашли авиабомбу в 100 метрах от домов - на время операции людей эвакуировали
МЧС: в Керчи эвакуировали жителей Аджимушкая из-за немецкой 50-килограммовой авиабомбы
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Пятидесятикилограммовую немецкую авиабомбу обезвредили вблизи керченского поселка Аджимушкай, на время проведения операции по ликвидации боеприпаса местных жителей эвакуировали. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России по региону.
По данным МЧС, бомбу SC-50 обнаружили при работах по проектированию водовода. При обследовании опасной находки пиротехники установили, что у боеприпаса поврежден взрыватель, поэтому его транспортировка оказалась невозможной
"На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям было принято решение провести уничтожение на месте. Работы пиротехников осложнялись тем, что бомба находилась в 100 метрах от жилых домов, а глубина залегания составляла 1 метр", – сказано в сообщении.
Для минимизации разлета осколков авиабомбу полностью залили водой из двух автоцистерн, в воде подготовили дублирующую электросеть. Жителей поселка эвакуировали. В итоге ликвидация взрывоопасного предмета прошла успешно.
К работам привлекали шесть человек личного состава и две единицы техники.
