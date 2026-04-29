У органов местного самоуправления Крыма появится свое сетевое издание - РИА Новости Крым, 29.04.2026
У органов местного самоуправления Крыма появится свое сетевое издание
У муниципалитетов Республики Крым появится собственное сетевое издание. Цель интернет-площадки – оперативный и удобный доступ граждан к нормативно-правовым... РИА Новости Крым, 29.04.2026
У органов местного самоуправления Крыма появится свое сетевое издание

© Официальный канал Государственного Совета Республики КрымВ Симферополе собрались представители муниципальных образований Крыма
В Симферополе собрались представители муниципальных образований Крыма
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. У муниципалитетов Республики Крым появится собственное сетевое издание. Цель интернет-площадки – оперативный и удобный доступ граждан к нормативно-правовым документам. Решение приняли в среду на Собрании членов Совета муниципальных образований. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.
"Участники проголосовали за учреждение собственного средства массовой – сетевого издания "Портал правовой информации органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым", – сказано в сообщении.
Ожидается, что новый цифровой ресурс станет единым окном для публикации нормативно-правовых актов, обеспечивая оперативный доступ граждан и специалистов к актуальной юридической базе всех муниципалитетов региона.
В собрании приняли участие первый заместитель председателя Госсовета Андрей Козырев, глава комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев, советник главы парламента Ефим Фикс, представители профильных министерств и ведомств.
Как уточнил Роман Шантаев, портал будет работать как поисковая система, позволяя гражданам без регистрации находить нужные документы по ключевым словам с любых устройств.
