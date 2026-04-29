https://crimea.ria.ru/20260429/u-organov-mestnogo-samoupravleniya-kryma-poyavitsya-svoe-setevoe-izdanie-1155630257.html

У органов местного самоуправления Крыма появится свое сетевое издание - РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T21:22

новости крыма

государственный совет рк (госсовет)

крым

сми

интернет

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155631072_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_fb86bf83a7a61de2148467b01a614857.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. У муниципалитетов Республики Крым появится собственное сетевое издание. Цель интернет-площадки – оперативный и удобный доступ граждан к нормативно-правовым документам. Решение приняли в среду на Собрании членов Совета муниципальных образований. Об этом сообщили в пресс-службе Госсовета РК.Ожидается, что новый цифровой ресурс станет единым окном для публикации нормативно-правовых актов, обеспечивая оперативный доступ граждан и специалистов к актуальной юридической базе всех муниципалитетов региона.В собрании приняли участие первый заместитель председателя Госсовета Андрей Козырев, глава комитета по государственному строительству и местному самоуправлению Роман Шантаев, советник главы парламента Ефим Фикс, представители профильных министерств и ведомств.Как уточнил Роман Шантаев, портал будет работать как поисковая система, позволяя гражданам без регистрации находить нужные документы по ключевым словам с любых устройств.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

