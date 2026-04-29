Турция и Болгария содействуют ущербу Черному морю – МИД

Турция и Болгария содействуют экологическому ущербу Черному морю от действий Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на... РИА Новости Крым, 29.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Турция и Болгария содействуют экологическому ущербу Черному морю от действий Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду.По словам Захаровой, Анкара и София "коллективно разделяют ответственность за то решение, которое принимается всеми странами НАТО по накачке (Владимира) Зеленского и Банковой вооружениями"В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу. Из-за пожара вышла из строя насосная станция.Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. Также на месте находится глава МЧС России Александр Куренков. Он заявил, что все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены.Утром в среду возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе было локализовано, работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются. Всего собрано и вывезено 9 793 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе 2 523 кубометров – за последние сутки.

