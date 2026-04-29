Турция и Болгария содействуют ущербу Черному морю – МИД

Турция и Болгария содействуют ущербу Черному морю из-за удара ВСУ по Туапсе – МИД
© РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Турция и Болгария содействуют экологическому ущербу Черному морю от действий Киева. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду.
"Черное море, на берегах которого находится Туапсе, принадлежит не только России. Давайте вспомним, какие еще страны находятся на берегах Черного моря. Например, Турция, Болгария... Это же члены НАТО, то есть как структура дают деньги (Украине – ред.)", - сказала дипломат.
По словам Захаровой, Анкара и София "коллективно разделяют ответственность за то решение, которое принимается всеми странами НАТО по накачке (Владимира) Зеленского и Банковой вооружениями"
"Получается, своими политическими актами поддержки, финансированием, прямыми поставками вооружений и всяческой информационной помощью они (Болгария и Турция – ред.) содействуют тому, что по морю, которое омывает их страны, по сути-то наносится экологический удар", - подчеркнула официальный представитель МИД РФ
В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу. Из-за пожара вышла из строя насосная станция.
Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. Также на месте находится глава МЧС России Александр Куренков. Он заявил, что все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены.
Утром в среду возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе было локализовано, работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются. Всего собрано и вывезено 9 793 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе 2 523 кубометров – за последние сутки.
Читайте также на РИА Новости Крым: