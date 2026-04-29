Туапсе сейчас: пожар на нефтезаводе локализован - РИА Новости Крым, 29.04.2026

Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовано, работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются. Об этом сообщил оперативный штаб... РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T09:50

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовано, работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.В ликвидации ЧП участвуют 312 человек и 73 единицы техники. Работы ведут в круглосуточном режиме. Всего собрано и вывезено 9 793 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе 2 523 кубометров – за последние сутки. В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу. Из-за пожара вышла из строя насосная станция.Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. Также на месте находится глава МЧС России Александр Куренков. Он заявил, что все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены.

