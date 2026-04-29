Туапсе сейчас: пожар на нефтезаводе локализован
09:50 29.04.2026 (обновлено: 10:20 29.04.2026)
Ситуация в Туапсе на фоне пожара на НПЗ
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовано, работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.
"Возгорание на туапсинском нефтезаводе локализовано. Время локализации – 07:05", – сказано в сообщении.
В ликвидации ЧП участвуют 312 человек и 73 единицы техники. Работы ведут в круглосуточном режиме. Всего собрано и вывезено 9 793 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе 2 523 кубометров – за последние сутки.
"Работы продолжают на трех участках: на территории морского терминала и НПЗ; по течению реки Туапсе и в устье реки; на береговой линии от места, где река впадает в Черное море на протяжении около 1 км. В течение дня планируется дальнейшее наращивание группировки сил и средств", - добавили в оперштабе.
В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу. Из-за пожара вышла из строя насосная станция.
Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. Также на месте находится глава МЧС России Александр Куренков. Он заявил, что все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены.
Читайте также на РИА Новости Крым: