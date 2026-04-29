Рейтинг@Mail.ru
Туапсе сейчас: пожар на нефтезаводе локализован - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260429/tuapse-seychas-pozhar-na-neftezavode-lokalizovan-1155604959.html
Туапсе сейчас: пожар на нефтезаводе локализован
Туапсе сейчас: пожар на нефтезаводе локализован - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Туапсе сейчас: пожар на нефтезаводе локализован
Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовано, работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются. Об этом сообщил оперативный штаб... РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T09:50
2026-04-29T10:20
туапсе
новости
пожар
краснодарский край
мчс краснодарского края
режим чс
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155587359_4:0:1188:666_1920x0_80_0_0_59550ac8f2ca59a7d87e8edc91670fd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовано, работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.В ликвидации ЧП участвуют 312 человек и 73 единицы техники. Работы ведут в круглосуточном режиме. Всего собрано и вывезено 9 793 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе 2 523 кубометров – за последние сутки. В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу. Из-за пожара вышла из строя насосная станция.Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. Также на месте находится глава МЧС России Александр Куренков. Он заявил, что все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон ВСУ атаковал промышленную площадку в Пермском крае - идет эвакуацияПожар на рынке в Феодосии потушили18 человек ранены при атаке дрона по зданию администрации в ЛНР
туапсе
краснодарский край
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155587359_152:0:1040:666_1920x0_80_0_0_d85b82309ce17346eb628022bb54112f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туапсе, новости, пожар, краснодарский край, мчс краснодарского края, режим чс
Туапсе сейчас: пожар на нефтезаводе локализован

Туапсе сейчас: пожар на нефтезаводе локализовали

09:50 29.04.2026 (обновлено: 10:20 29.04.2026)
 
© Telegram Вениамин КондратьевСитуация в Туапсе на фоне пожара на НПЗ
Ситуация в Туапсе на фоне пожара на НПЗ
© Telegram Вениамин Кондратьев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Возгорание на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе локализовано, работы по ликвидации последствий ЧП продолжаются. Об этом сообщил оперативный штаб Краснодарского края.

"Возгорание на туапсинском нефтезаводе локализовано. Время локализации – 07:05", – сказано в сообщении.

В ликвидации ЧП участвуют 312 человек и 73 единицы техники. Работы ведут в круглосуточном режиме. Всего собрано и вывезено 9 793 кубометров загрязненного грунта и водомазутной смеси, в том числе 2 523 кубометров – за последние сутки.
"Работы продолжают на трех участках: на территории морского терминала и НПЗ; по течению реки Туапсе и в устье реки; на береговой линии от места, где река впадает в Черное море на протяжении около 1 км. В течение дня планируется дальнейшее наращивание группировки сил и средств", - добавили в оперштабе.
В ночь на вторник в Туапсе из-за падения обломков беспилотников произошел пожар на НПЗ. Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали в пункт временного размещения. В атмосферу поступают продукты горения, особенно это касается трех микрорайонов города, ближайших к месту ЧП. Жителей города призвали не выходить на улицу. Из-за пожара вышла из строя насосная станция.
Для усиления работ по ликвидации чрезвычайной ситуации в Туапсе прибыли сводные отряды из Республики Адыгея, Ростовской области и Ставропольского края. Также на месте находится глава МЧС России Александр Куренков. Он заявил, что все утечки нефти, начавшиеся после атаки ВСУ на Туапсе, остановлены.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ТуапсеНовостиПожарКраснодарский крайМЧС Краснодарского краяРежим ЧС
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
