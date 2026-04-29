Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель впервые за четыре года
2026-04-29T23:07
2026-04-29T23:11
Цена нефти Brent превысила 120 долларов за баррель впервые за четыре года

Цена на нефть марки Brent превысила $120 за баррель впервые с июня 2022 года

23:07 29.04.2026 (обновлено: 23:11 29.04.2026)
 
© РИА Новости . Максим Богодвид / Перейти в фотобанкРабота нефтяных станков. Архивное фото
Работа нефтяных станков. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Мировые цены на нефть растут, в среду вечером стоимость барреля марки Brent с поставкой в июне впервые за четыре года превысила уровень в 120 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 22:45 по московскому времени цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 1,73% относительно предыдущего закрытия – до 120,13 доллара за баррель, показатель впервые с 17 июня 2022 года поднялся выше отметки в 120 долларов. Июньские фьючерсы на WTI дорожали на 7,87% – до 107,79 доллара, приводит данные РИА Новости.
Утверждения о том, что для США якобы выгодны высокие цены на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке и закрытия Ормузского пролива, не имеют под собой оснований. Такое мнение в эфире радио "Спутник в Крыму" высказал руководитель экспертного совета Фонда стратегического развития Игорь Шатров.
