Севастопольских пчеловодов финансово поддержат - РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T21:48

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе на поддержку пчеловодства выделят более 300 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе правительства города, сумма увеличена по сравнению с прошлым годом.Финансовую помощь можно получить на возмещения части затрат на приобретение нового оборудования и инвентаря, а также покупку пчелиных маток и пчелиных семей."Напомним, в 2025 году на поддержку пчеловодства было направлено 200 тысяч рублей. Благодаря этой мере одно из хозяйств региона приобрело 40 пчелиных семей, что позволило существенно нарастить производственные мощности. По итогам года севастопольские пчеловоды произвели почти 8 тонн меда", – указано в сообщении.Для получения помощи пчеловодам предлагают оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в "Электронный бюджет". Городской департамент сельского хозяйства и потребительского рынка принимает документы на предоставление субсидий до 6 мая.

