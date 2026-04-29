https://crimea.ria.ru/20260429/sevastopolskikh-pchelovodov-finansovo-podderzhat-1155612205.html
Севастопольских пчеловодов финансово поддержат
В Севастополе на поддержку пчеловодства выделят более 300 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе правительства города, сумма увеличена по сравнению с прошлым РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T21:48
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139594054_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cefa46528175fa4fd0814f39b548a0cc.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139594054_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021e66dccebc0bd96efeecdd5b00caf4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Севастополь выделит более 300 тысяч рублей на поддержку пчеловодов – власти
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе на поддержку пчеловодства выделят более 300 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе правительства города, сумма увеличена по сравнению с прошлым годом.
"Поддержка направлена на стимулирование отрасли и увеличение объемов производства местного меда. В текущем году на эти цели планируется выделить более 300 тысяч рублей – на 50% больше, чем в 2025 году", – сказано в сообщении на сайте правительства.
Финансовую помощь можно получить на возмещения части затрат на приобретение нового оборудования и инвентаря, а также покупку пчелиных маток и пчелиных семей.
"Напомним, в 2025 году на поддержку пчеловодства было направлено 200 тысяч рублей. Благодаря этой мере одно из хозяйств региона приобрело 40 пчелиных семей, что позволило существенно нарастить производственные мощности. По итогам года севастопольские пчеловоды произвели почти 8 тонн меда", – указано в сообщении.
Для получения помощи пчеловодам предлагают оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в "Электронный бюджет". Городской департамент сельского хозяйства и потребительского рынка принимает документы на предоставление субсидий до 6 мая.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: