Севастопольских пчеловодов финансово поддержат

Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260429/sevastopolskikh-pchelovodov-finansovo-podderzhat-1155612205.html
2026-04-29T21:48
севастополь
новости севастополя
пчеловодство
господдержка
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139594054_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cefa46528175fa4fd0814f39b548a0cc.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/0e/1139594054_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_021e66dccebc0bd96efeecdd5b00caf4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
21:48 29.04.2026
 
© РИА Новости КрымСбор меда в Крыму
Сбор меда в Крыму - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В Севастополе на поддержку пчеловодства выделят более 300 тысяч рублей. Как сообщили в пресс-службе правительства города, сумма увеличена по сравнению с прошлым годом.

"Поддержка направлена на стимулирование отрасли и увеличение объемов производства местного меда. В текущем году на эти цели планируется выделить более 300 тысяч рублей – на 50% больше, чем в 2025 году", – сказано в сообщении на сайте правительства.

Финансовую помощь можно получить на возмещения части затрат на приобретение нового оборудования и инвентаря, а также покупку пчелиных маток и пчелиных семей.
"Напомним, в 2025 году на поддержку пчеловодства было направлено 200 тысяч рублей. Благодаря этой мере одно из хозяйств региона приобрело 40 пчелиных семей, что позволило существенно нарастить производственные мощности. По итогам года севастопольские пчеловоды произвели почти 8 тонн меда", – указано в сообщении.
Для получения помощи пчеловодам предлагают оформить усиленную квалифицированную электронную подпись и обеспечить доступ в "Электронный бюджет". Городской департамент сельского хозяйства и потребительского рынка принимает документы на предоставление субсидий до 6 мая.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассникахи Rutube.
СевастопольНовости СевастополяПчеловодствоГосподдержка
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:42Атака на Севастополь с воздуха и моря и перемирие на Украине – главное за день
22:21Чем обернется для ОПЕК и ОПЕК+ выход Объединенных Арабских Эмиратов
22:03Украина потерпела поражение – Трамп
21:48Севастопольских пчеловодов финансово поддержат
21:44Пушистое нашествие: в крымском зоопарке случился рекордный бэби-бум
21:22У органов местного самоуправления Крыма появится свое сетевое издание
21:08В России утвержден новый ГОСТ для пунктов выдачи заказов
20:45Первый ускоренный поезд "Таврия" встретили в Симферополе
20:39Истерика Зеленского из-за поставок российского зерна в Израиль – чем это закончится
20:23Путин готов объявить перемирие на Украине
20:23Путин и Трамп провели телефонный разговор - что обсудили
20:11Безопасность детей на отдыхе в Крыму – поручения правительства России
19:48На дорогах Севастополя впервые появится шумовая разметка
19:15ВСУ ударили по пассажирскому автобусу в Белгородской области – погибли и ранены люди
19:03Киев получит помощь от ЕС только при выполнении определенных условий
18:47Симферополь стоит в 7-балльной пробке
18:24В Туапсе ликвидировали открытое горение на НПЗ
18:14Зеленский ввел санкции против главы Союза пограничников Крыма
18:10В Ялте громко – власти призвали соблюдать спокойствие
17:49Экономия на здоровье: власти ФРГ жестко урезают расходы на медстрахование
Лента новостейМолния