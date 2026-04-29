Ростех разработал "умные глаза" для беспилотников
Ростех разработал линейку "умных" камер для поиска целей беспилотниками, роботизированными наземными платформами, БЭКами или военными кораблями в любое время... РИА Новости Крым, 29.04.2026
Ростех разработал камеры с искусственным интеллектом для беспилотников и военных кораблей
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Ростех разработал линейку "умных" камер для поиска целей беспилотниками, роботизированными наземными платформами, БЭКами или военными кораблями в любое время суток. Об этом информирует пресс-служба компании.
"Оборудование может обнаруживать подвижные и стационарные цели в любое время суток. Применение нейросети в отдельных модификациях позволяет распознавать типы объектов", – сказано в сообщении.
Все семь моделей линейки отличаются экономным энергопотреблением, выполнены на гиростабилизированной платформе с поворотом по двум осям, что обеспечивает стабильное изображение при движении носителя. Приборы работают в видимом диапазоне, а часть модификаций с инфракрасными каналами – в условиях низкой освещенности.
"В двух модификациях изделий новой линейки дополнительно реализованы нейросетевые алгоритмы обработки данных, функционирующие на встроенном вычислителе устройства. Это позволяет автоматически распознавать объекты и снижает нагрузку на оператора", - проинформировали в компании.
Самые компактные изделия предназначены для установки на беспилотники. Решения среднего класса — для роботизированных наземных платформ. Наиболее крупные могут использоваться на безэкипажных катерах и боевых кораблях.
Оборудование может применяться в том числе для мониторинга дорожного движения сотрудниками ГИБДД, а также для наблюдения за лесными массивами для выявления очагов природных пожаров, указали в Ростехе.
Концерн "Созвездие" госкорпорации "Ростех" ранее разработал комплекс подавления навигации
дронов "Вика", который обеспечит круговую защиту военных объектов и гражданской инфраструктуры от атак БПЛА.
