Ростех разработал "умные глаза" для беспилотников

2026-04-29T07:45

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Ростех разработал линейку "умных" камер для поиска целей беспилотниками, роботизированными наземными платформами, БЭКами или военными кораблями в любое время суток. Об этом информирует пресс-служба компании."Оборудование может обнаруживать подвижные и стационарные цели в любое время суток. Применение нейросети в отдельных модификациях позволяет распознавать типы объектов", – сказано в сообщении.Все семь моделей линейки отличаются экономным энергопотреблением, выполнены на гиростабилизированной платформе с поворотом по двум осям, что обеспечивает стабильное изображение при движении носителя. Приборы работают в видимом диапазоне, а часть модификаций с инфракрасными каналами – в условиях низкой освещенности.Самые компактные изделия предназначены для установки на беспилотники. Решения среднего класса — для роботизированных наземных платформ. Наиболее крупные могут использоваться на безэкипажных катерах и боевых кораблях. Оборудование может применяться в том числе для мониторинга дорожного движения сотрудниками ГИБДД, а также для наблюдения за лесными массивами для выявления очагов природных пожаров, указали в Ростехе.Концерн "Созвездие" госкорпорации "Ростех" ранее разработал комплекс подавления навигации дронов "Вика", который обеспечит круговую защиту военных объектов и гражданской инфраструктуры от атак БПЛА.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Уникальную самозатягивающуюся сеть против дронов создали в РоссииРостех передал армии России партию Су-35ССосредоточенный удар: в России испытали новую технологию применения БПЛА

