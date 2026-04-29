Рейтинг@Mail.ru
Ростех разработал "умные глаза" для беспилотников - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260429/rostekh-razrabotal-umnye-glaza-dlya-bespilotnikov-1155602637.html
Ростех разработал "умные глаза" для беспилотников
Ростех разработал линейку "умных" камер для поиска целей беспилотниками, роботизированными наземными платформами, БЭКами или военными кораблями в любое время... РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T07:45
ростех
оружие
беспилотник (бпла, дрон)
наука и технологии
безопасность
новости
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155602509_0:240:1280:960_1920x0_80_0_0_92069188578322998f61eeaacf46159a.jpg
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1d/1155602509_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_03c0117610aefe5aaee6eaed50da0053.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Ростех разработал камеры с искусственным интеллектом для беспилотников и военных кораблей

© РостехРостех разработал "умные глаза" для беспилотников
Ростех разработал умные глаза для беспилотников
© Ростех
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Ростех разработал линейку "умных" камер для поиска целей беспилотниками, роботизированными наземными платформами, БЭКами или военными кораблями в любое время суток. Об этом информирует пресс-служба компании.
"Оборудование может обнаруживать подвижные и стационарные цели в любое время суток. Применение нейросети в отдельных модификациях позволяет распознавать типы объектов", – сказано в сообщении.
Все семь моделей линейки отличаются экономным энергопотреблением, выполнены на гиростабилизированной платформе с поворотом по двум осям, что обеспечивает стабильное изображение при движении носителя. Приборы работают в видимом диапазоне, а часть модификаций с инфракрасными каналами – в условиях низкой освещенности.
"В двух модификациях изделий новой линейки дополнительно реализованы нейросетевые алгоритмы обработки данных, функционирующие на встроенном вычислителе устройства. Это позволяет автоматически распознавать объекты и снижает нагрузку на оператора", - проинформировали в компании.
Самые компактные изделия предназначены для установки на беспилотники. Решения среднего класса — для роботизированных наземных платформ. Наиболее крупные могут использоваться на безэкипажных катерах и боевых кораблях.
Оборудование может применяться в том числе для мониторинга дорожного движения сотрудниками ГИБДД, а также для наблюдения за лесными массивами для выявления очагов природных пожаров, указали в Ростехе.
Концерн "Созвездие" госкорпорации "Ростех" ранее разработал комплекс подавления навигации дронов "Вика", который обеспечит круговую защиту военных объектов и гражданской инфраструктуры от атак БПЛА.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
РостехОружиеБеспилотник (БПЛА, дрон)Наука и технологииБезопасностьНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
