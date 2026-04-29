Россияне выбирают Ялту для отдыха рядом с лесом или парком

Ялта вошла в десятку среди запросов россиян для отдыха рядом с лесом или парком в апреле. Об этом, опираясь на данные запросов и заявок, сообщает российский... РИА Новости Крым, 29.04.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку среди запросов россиян для отдыха рядом с лесом или парком в апреле. Об этом, опираясь на данные запросов и заявок, сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.Ценник за четыре ночи в Ялте в среднем составляет 3863 рубля. Также в десятку лидеров бронирования по этому направлению среди туристов вошли Краснодар, Казань, Кисловодск, Калининград, Геленджик и Пятигорск. Здесь средняя цена варьируется от 3318 до 4303 рублей за четверо суток.Ранее сообщалось, что крымские отели в майские праздники примут до 15% больше туристов по сравнению с прошлым годом. При этом популярнее всего у россиян в мае экологические направления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Симферополь из Москвы отправился первый рейс ускоренного поездаЦветочно и патриотично: что делать в Крыму на майские праздникиЧасть Азовского транспортного кольца в ДНР введут в эксплуатацию в 2026-м

