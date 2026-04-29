Россияне выбирают Ялту для отдыха рядом с лесом или парком - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Россияне выбирают Ялту для отдыха рядом с лесом или парком
Россияне выбирают Ялту для отдыха рядом с лесом или парком
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку среди запросов россиян для отдыха рядом с лесом или парком в апреле. Об этом, опираясь на данные запросов и заявок, сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.Ценник за четыре ночи в Ялте в среднем составляет 3863 рубля. Также в десятку лидеров бронирования по этому направлению среди туристов вошли Краснодар, Казань, Кисловодск, Калининград, Геленджик и Пятигорск. Здесь средняя цена варьируется от 3318 до 4303 рублей за четверо суток.Ранее сообщалось, что крымские отели в майские праздники примут до 15% больше туристов по сравнению с прошлым годом. При этом популярнее всего у россиян в мае экологические направления.
Россияне выбирают Ялту для отдыха рядом с лесом или парком

Ялта попала в топ популярных направлений туризма в апреле для "тихого" отдыха

© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины ПавленкоМилютинский парк в Ялте
Милютинский парк в Ялте
© Telegram-канал главы администрации Ялты Янины Павленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Ялта вошла в десятку среди запросов россиян для отдыха рядом с лесом или парком в апреле. Об этом, опираясь на данные запросов и заявок, сообщает российский сервис бронирования Твил.Ру.
"Среди самых популярных направлений, выбираемых туристами в апреле 2026 года, где не дальше 500 метров от жилья есть парк или лес, на первом месте – Санкт-Петербург. На втором месте Москва, а на третьем – Сочи. Шестую позицию занимает Ялта", – сказано в сообщении.
Ценник за четыре ночи в Ялте в среднем составляет 3863 рубля. Также в десятку лидеров бронирования по этому направлению среди туристов вошли Краснодар, Казань, Кисловодск, Калининград, Геленджик и Пятигорск. Здесь средняя цена варьируется от 3318 до 4303 рублей за четверо суток.
Ранее сообщалось, что крымские отели в майские праздники примут до 15% больше туристов по сравнению с прошлым годом. При этом популярнее всего у россиян в мае экологические направления.
