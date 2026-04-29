Россия признательна общественникам разных стран за поддержку Бутягина – МИД

Москва искренне признательна представителям российской и международной научной общественности, выступившей в поддержку незаконно задержанного в Польше археолога

2026-04-29T15:40

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Москва искренне признательна представителям российской и международной научной общественности, выступившей в поддержку незаконно задержанного в Польше археолога Александра Бутягина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.Захарова вновь отметила, что задержание ученого во время лекционного тура под абсолютно надуманным предлогом стало показательным примером грубого правового произвола, который царит в странах коллективного Запада.В связи с этим МИД РФ вновь призывал российских граждан внимательно изучить рекомендации дипведомства при планировании своего пребывания за рубежом, оценивать риски и избегать поездок в регионы мира с потенциально высоким уровнем напряженности.Арест и освобождение БутягинаВ декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяли "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей).Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину.18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда – безосновательным с юридической точки зрения.Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями. Арест археолога и суд над ним лишний раз показал, с кем Россия имеет дело, отметил глава государства.28 апреля Бутягин был освобожден в рамках обмена заключенными между Белоруссией и Польшей по формуле "пять на пять". Также в результате обмена освобождена супруга российского военнослужащего, проходящего службу в миротворческом контингенте ВС РФ в Приднестровье.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это счастье": как встретят археолога Бутягина в КрымуБутягин после освобождения продолжит научную деятельность"Это большое дело": Крым с радостью воспринял освобождение Бутягина

