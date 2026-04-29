Рейтинг@Mail.ru
Россия признательна общественникам разных стран за поддержку Бутягина – МИД - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260429/rossiya-priznatelna-obschestvennikam-raznykh-stran-za-podderzhku-butyagina--mid-1155622801.html
Россия признательна общественникам разных стран за поддержку Бутягина – МИД
Москва искренне признательна представителям российской и международной научной общественности, выступившей в поддержку незаконно задержанного в Польше археолога РИА Новости Крым, 29.04.2026
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155592695_87:298:1834:1281_1920x0_80_0_0_cf3f9b006e9ded64af4a2bc0bfcdc714.jpg
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/04/1c/1155592695_306:272:1652:1281_1920x0_80_0_0_28f22bee9cb82e0bcaccbf22f8f85c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Россия признательна общественникам разных стран за поддержку Бутягина – МИД

15:40 29.04.2026
 
© Официальный канал Государственного ЭрмитажаАлександр Бутягин
Александр Бутягин
© Официальный канал Государственного Эрмитажа
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Москва искренне признательна представителям российской и международной научной общественности, выступившей в поддержку незаконно задержанного в Польше археолога Александра Бутягина. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге в среду.
"Мы искренне признательны представителям российской и международной научной общественности, которые выступили в поддержку российского ученого. Получили и получаем многочисленные обращения на этот счет. Низкий поклон всем тем общественникам, которые буквально изо всех уголков нашей планеты писали обращения в поддержку Александра Михайловича Бутягина", – сказала дипломат.
Захарова вновь отметила, что задержание ученого во время лекционного тура под абсолютно надуманным предлогом стало показательным примером грубого правового произвола, который царит в странах коллективного Запада.
В связи с этим МИД РФ вновь призывал российских граждан внимательно изучить рекомендации дипведомства при планировании своего пребывания за рубежом, оценивать риски и избегать поездок в регионы мира с потенциально высоким уровнем напряженности.

Арест и освобождение Бутягина

В декабре 2025 года стало известно, что руководитель отдела древней археологии Эрмитажа Александр Бутягин задержан в Польше по запросу Украины – за раскопки в Крыму. Ему вменяли "уничтожение объектов крымского культурного наследия" с "ущербом" более чем в 200 миллионов гривен (370 миллионов рублей).
Генеральная прокуратура Украины заочно объявила о подозрении Александру Бутягину 15 ноября. 8 января в окружной суд Варшавы поступило ходатайство от польской прокуратуры об экстрадиции Бутягина на Украину.
18 марта окружной суд Варшавы принял решение о допустимости экстрадиции российского археолога на Украину.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала процесс против ученого политическим, а решение польского суда – безосновательным с юридической точки зрения.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, подчеркнул, что Бутягин занимался раскопками в Крыму еще с советских времен, и эти работы всегда проходили по договоренности с официальными властями. Арест археолога и суд над ним лишний раз показал, с кем Россия имеет дело, отметил глава государства.
28 апреля Бутягин был освобожден в рамках обмена заключенными между Белоруссией и Польшей по формуле "пять на пять". Также в результате обмена освобождена супруга российского военнослужащего, проходящего службу в миротворческом контингенте ВС РФ в Приднестровье.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Александр БутягинМария ЗахароваМинистерство иностранных дел РФ (МИД РФ)Археология в КрымуКрым
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
