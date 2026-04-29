Работал под именем "Хан": кадры признания готовившего теракты в Крыму

ФСБ опубликовала видео с кадрами задержания и допроса агента украинских спецслужб, который планировал серию терактов в Крыму. РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T11:30

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. ФСБ опубликовала видео с кадрами задержания и допроса агента украинских спецслужб, который планировал серию терактов в Крыму.Ранее сообщалось о задержании жителя Крыма, который собирался по заданию Киева устроить теракты с использованием самодельных взрывных устройств на объектах газо- и электроснабжения региона, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур.Кроме того, согласно другому заданию, задержанный планировал подрыв газо- и электростанций. Сначала он фотографировал станции и отправлял фото куратору. После этого получил координаты схрона с двумя комплектами взрывчатки."При попытке изъятия схрона я был задержан сотрудниками ФСБ", - рассказал он.

