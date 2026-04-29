Работал под именем "Хан": кадры признания готовившего теракты в Крыму
ФСБ опубликовала видео с кадрами задержания и допроса агента украинских спецслужб, который планировал серию терактов в Крыму. РИА Новости Крым, 29.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. ФСБ опубликовала видео с кадрами задержания и допроса агента украинских спецслужб, который планировал серию терактов в Крыму.Ранее сообщалось о задержании жителя Крыма, который собирался по заданию Киева устроить теракты с использованием самодельных взрывных устройств на объектах газо- и электроснабжения региона, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур.Кроме того, согласно другому заданию, задержанный планировал подрыв газо- и электростанций. Сначала он фотографировал станции и отправлял фото куратору. После этого получил координаты схрона с двумя комплектами взрывчатки."При попытке изъятия схрона я был задержан сотрудниками ФСБ", - рассказал он.
Задержанный рассказал о подготовке терактов в Крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. ФСБ опубликовала видео с кадрами задержания и допроса агента украинских спецслужб, который планировал серию терактов в Крыму.
Ранее сообщалось о задержании жителя Крыма, который собирался по заданию Киева устроить теракты с использованием самодельных взрывных устройств на объектах газо- и электроснабжения региона, а также в отношении высокопоставленного руководителя одной из правоохранительных структур.
"В 2025 году я был завербован украинскими спецслужбами под псевдонимом "Хан". По заданию куратора я должен был ликвидировать... путем подрыва. Куратор мне отправил координаты схрона. В этом схроне была взрывчатка, я его забрал и хранил у себя дома. По заданию куратора я проводил разведку по месту жительства", - признался на допросе задержанный.
Кроме того, согласно другому заданию, задержанный планировал подрыв газо- и электростанций. Сначала он фотографировал станции и отправлял фото куратору. После этого получил координаты схрона с двумя комплектами взрывчатки.
"При попытке изъятия схрона я был задержан сотрудниками ФСБ", - рассказал он.
