Пушистое нашествие: в крымском зоопарке случился рекордный бэби-бум - РИА Новости Крым, 29.04.2026

В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр этой весной произошел настоящий бэби-бум. Радостной новостью поделился директор парка Виктор Жиленко.

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр этой весной произошел настоящий бэби-бум. Радостной новостью поделился директор парка Виктор Жиленко.Сразу двойня родилась у лемуров – "теперь их банда стала еще веселее, а шотландская корова стала очень гордой мамой", эстафету подхватила антилопа, кролики и другие обитатели, отметил руководитель Бахчисарайского парка миниатюр."У нас появилась маленькая антилопа – это изящество с первых минут жизни. Также произошло пушистое нашествие в виде 200 цыплят. Еще на свет появились 50 камерунских козлят и 100 кроликов", – рассказал Виктор Жиленко, добавив, что теперь в зоопарке ждут маленьких пингвинят.По его словам, все новоиспеченные мамы справляются самостоятельно. Звериный материнский инстинкт работает на 100%. А тем временем малыши уже активно гуляют в вольерах и готовы знакомиться с посетителями парка. Кстати, туристы могут посмотреть, как сотрудники кормят животных. К примеру, медвежата едят три раза в день – в 10:00, 13:00 и в 18:00.В начале весны Виктор Жиленко также поделился счастливой новостью: в Ялтинском крокодиляриуме произошло долгожданное пополнение – самка сетчатого питона по кличке Василиса впервые отложила яйца.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Ялте поселился пальмовый ворВ Алуштинском аквариуме родились уникальные скаты из Амазонки: видеоЧерепаха-гигант из Алуштинского аквариума переехала в просторный "дом"

