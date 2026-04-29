Пушистое нашествие: в крымском зоопарке случился рекордный бэби-бум
21:44 29.04.2026
 
© Фото предоставлено Виктором Жиленко
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В зоопарке Бахчисарайского парка миниатюр этой весной произошел настоящий бэби-бум. Радостной новостью поделился директор парка Виктор Жиленко.

"Невероятные новости из Бахчисарайского парка миниатюр! Природа решила устроить настоящий демографический рекорд", – написал в своем канале Мах Жиленко.

Сразу двойня родилась у лемуров – "теперь их банда стала еще веселее, а шотландская корова стала очень гордой мамой", эстафету подхватила антилопа, кролики и другие обитатели, отметил руководитель Бахчисарайского парка миниатюр.
"У нас появилась маленькая антилопа – это изящество с первых минут жизни. Также произошло пушистое нашествие в виде 200 цыплят. Еще на свет появились 50 камерунских козлят и 100 кроликов", – рассказал Виктор Жиленко, добавив, что теперь в зоопарке ждут маленьких пингвинят.
По его словам, все новоиспеченные мамы справляются самостоятельно. Звериный материнский инстинкт работает на 100%. А тем временем малыши уже активно гуляют в вольерах и готовы знакомиться с посетителями парка. Кстати, туристы могут посмотреть, как сотрудники кормят животных. К примеру, медвежата едят три раза в день – в 10:00, 13:00 и в 18:00.
В начале весны Виктор Жиленко также поделился счастливой новостью: в Ялтинском крокодиляриуме произошло долгожданное пополнение – самка сетчатого питона по кличке Василиса впервые отложила яйца.
