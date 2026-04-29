Рейтинг@Mail.ru
Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на поддержку новых регионов - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260429/pravitelstvo-vydelit-esche-45-mlrd-rubley-na-podderzhku-novykh-regionov-1155622465.html
Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на поддержку новых регионов
Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на поддержку новых регионов - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на поддержку новых регионов
Новые российские регионы получат дополнительные средства в размере 4,5 млрд рублей на развитие социальной сферы и энергетической инфраструктуры. Об этом... РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T15:31
2026-04-29T15:31
новые регионы россии
новости
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
правительство севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Новые российские регионы получат дополнительные средства в размере 4,5 млрд рублей на развитие социальной сферы и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Кроме того, Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям будет выделено порядка 2 млрд рублей на закупку электрооборудования, добавили в пресс-службе, уточнив, что деньги планируется потратить на закупку силовых трансформаторов.Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года на выплаты пенсионерам в Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей направят 3,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение уже подписано.
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9ae9d82c491e7299d8dd7e1e48dbdc7e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новые регионы россии, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, правительство севастополя
Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на поддержку новых регионов

Новые регионы РФ получат еще 4,5 млрд на социальную сферу и энергетическую инфраструктуру

15:31 29.04.2026
 
© РИА Новости Крым . Dmitry MakeevДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 29.04.2026
© РИА Новости Крым . Dmitry Makeev
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Новые российские регионы получат дополнительные средства в размере 4,5 млрд рублей на развитие социальной сферы и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.
"В Херсонскую область будет направлено около 2,5 млрд рублей. Средства пойдут на социальные выплаты гражданам и на приобретение специализированных автомобилей скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
Кроме того, Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям будет выделено порядка 2 млрд рублей на закупку электрооборудования, добавили в пресс-службе, уточнив, что деньги планируется потратить на закупку силовых трансформаторов.
Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года на выплаты пенсионерам в Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей направят 3,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение уже подписано.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новые регионы РоссииНовостиДонецкая Народная Республика (ДНР)Луганская Народная Республика (ЛНР)Херсонская областьЗапорожская областьПравительство Севастополя
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
