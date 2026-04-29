https://crimea.ria.ru/20260429/pravitelstvo-vydelit-esche-45-mlrd-rubley-na-podderzhku-novykh-regionov-1155622465.html
Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на поддержку новых регионов
Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на поддержку новых регионов - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на поддержку новых регионов
Новые российские регионы получат дополнительные средства в размере 4,5 млрд рублей на развитие социальной сферы и энергетической инфраструктуры. Об этом... РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T15:31
2026-04-29T15:31
2026-04-29T15:31
новые регионы россии
новости
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
правительство севастополя
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_b5ad85751f268cb48caaf27522be954c.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр - РИА Новости Крым. Новые российские регионы получат дополнительные средства в размере 4,5 млрд рублей на развитие социальной сферы и энергетической инфраструктуры. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.Кроме того, Донецкой и Луганской Народным Республикам, Запорожской и Херсонской областям будет выделено порядка 2 млрд рублей на закупку электрооборудования, добавили в пресс-службе, уточнив, что деньги планируется потратить на закупку силовых трансформаторов.Ранее сообщалось, что в первом квартале 2026 года на выплаты пенсионерам в Донецкой и Луганской Народных Республик, а также Запорожской и Херсонской областей направят 3,9 миллиарда рублей из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение уже подписано.
новые регионы россии
донецкая народная республика (днр)
луганская народная республика (лнр)
херсонская область
запорожская область
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/05/13/1123282649_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_9ae9d82c491e7299d8dd7e1e48dbdc7e.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новые регионы россии, новости, донецкая народная республика (днр), луганская народная республика (лнр), херсонская область, запорожская область, правительство севастополя
Правительство выделит еще 4,5 млрд рублей на поддержку новых регионов
Новые регионы РФ получат еще 4,5 млрд на социальную сферу и энергетическую инфраструктуру