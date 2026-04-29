Посевную площадь в России увеличат до 83 миллионов гектаров
Посевную площадь в России увеличат до 83 миллионов гектаров
В 2026 году общую посевную площадь по стране планируется увеличить до 83 млн гектаров. Сейчас к работам приступили более 50 регионов, засеяно уже 4,6 млн га. Об РИА Новости Крым, 29.04.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В 2026 году общую посевную площадь по стране планируется увеличить до 83 млн гектаров. Сейчас к работам приступили более 50 регионов, засеяно уже 4,6 млн га. Об этом сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на заседании правительства РФ.
"В текущем году посевная кампания входит в активную фазу – к работам приступили 55 регионов, засеяно уже около 4,6 млн га. Под яровые культуры в этом году отведено порядка 56 млн га, еще около 20 млн га занимают озимые, из которых 97% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии", - отметила Лут.
По словам министра, аграрии полностью обеспечены техникой, семенами, удобрениями и другими ресурсами. А доля отечественной селекции приблизилась к 70%.
"Наша отрасль полностью – и технически, и технологически – готова к проведению посевной, и мы рассчитываем на достойные результаты по итогам этого года", – сказала Оксана Лут.
По ее информации, на субсидирование льготных краткосрочных кредитов в 2026 году предусмотрено 26,5 млрд рублей, из них 17,5 млрд рублей – на сезонные полевые работы. На агрострахование для защиты растениеводов выделено 4 млрд рублей – больше, чем годом ранее.
Вместе с тем, в прошлом году собраны рекордные 8 млн тонн зернобобовых, достигнут исторический максимум по масличным культурам, плодам и ягодам, а урожай зерна составил 144,6 млн тонн, что является третьим результатом в истории страны.
Ранее сообщалось, что на поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей. По словам главы региона Сергея Аксенова, в республике выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий.
