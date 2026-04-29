https://crimea.ria.ru/20260429/posevnuyu-ploschad-v-rossii-uvelichat-do-83-millionov-gektarov-1155624235.html
Посевную площадь в России увеличат до 83 миллионов гектаров
Посевную площадь в России увеличат до 83 миллионов гектаров - РИА Новости Крым, 29.04.2026
Посевную площадь в России увеличат до 83 миллионов гектаров
В 2026 году общую посевную площадь по стране планируется увеличить до 83 млн гектаров. Сейчас к работам приступили более 50 регионов, засеяно уже 4,6 млн га. Об РИА Новости Крым, 29.04.2026
2026-04-29T16:46
2026-04-29T16:46
2026-04-29T16:46
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В 2026 году общую посевную площадь по стране планируется увеличить до 83 млн гектаров. Сейчас к работам приступили более 50 регионов, засеяно уже 4,6 млн га. Об этом сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на заседании правительства РФ.По словам министра, аграрии полностью обеспечены техникой, семенами, удобрениями и другими ресурсами. А доля отечественной селекции приблизилась к 70%."Наша отрасль полностью – и технически, и технологически – готова к проведению посевной, и мы рассчитываем на достойные результаты по итогам этого года", – сказала Оксана Лут.По ее информации, на субсидирование льготных краткосрочных кредитов в 2026 году предусмотрено 26,5 млрд рублей, из них 17,5 млрд рублей – на сезонные полевые работы. На агрострахование для защиты растениеводов выделено 4 млрд рублей – больше, чем годом ранее.Вместе с тем, в прошлом году собраны рекордные 8 млн тонн зернобобовых, достигнут исторический максимум по масличным культурам, плодам и ягодам, а урожай зерна составил 144,6 млн тонн, что является третьим результатом в истории страны.Ранее сообщалось, что на поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей. По словам главы региона Сергея Аксенова, в республике выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как аномально теплый ноябрь повлиял на озимые в КрымуВ Крыму приступили к севу яровыхКрымские аграрии обновили парк сельхозтехники
оксана лут, минсельхоз рф, сельское хозяйство, посевная кампания, новости
Посевную площадь в России увеличат до 83 миллионов гектаров
В 55 регионах России уже приступили к посевной кампании
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В 2026 году общую посевную площадь по стране планируется увеличить до 83 млн гектаров. Сейчас к работам приступили более 50 регионов, засеяно уже 4,6 млн га. Об этом сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на заседании правительства РФ.
"В текущем году посевная кампания входит в активную фазу – к работам приступили 55 регионов, засеяно уже около 4,6 млн га. Под яровые культуры в этом году отведено порядка 56 млн га, еще около 20 млн га занимают озимые, из которых 97% находятся в хорошем и удовлетворительном состоянии", - отметила Лут.
По словам министра, аграрии полностью обеспечены техникой, семенами, удобрениями и другими ресурсами. А доля отечественной селекции приблизилась к 70%.
"Наша отрасль полностью – и технически, и технологически – готова к проведению посевной, и мы рассчитываем на достойные результаты по итогам этого года", – сказала Оксана Лут.
По ее информации, на субсидирование льготных краткосрочных кредитов в 2026 году предусмотрено 26,5 млрд рублей, из них 17,5 млрд рублей – на сезонные полевые работы. На агрострахование для защиты растениеводов выделено 4 млрд рублей – больше, чем годом ранее.
Вместе с тем, в прошлом году собраны рекордные 8 млн тонн зернобобовых, достигнут исторический максимум по масличным культурам, плодам и ягодам, а урожай зерна составил 144,6 млн тонн, что является третьим результатом в истории страны.
Ранее сообщалось, что на поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено
больше 3 миллиардов рублей. По словам главы региона Сергея Аксенова, в республике выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий.
