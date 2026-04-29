Посевную площадь в России увеличат до 83 миллионов гектаров

2026-04-29T16:46

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. В 2026 году общую посевную площадь по стране планируется увеличить до 83 млн гектаров. Сейчас к работам приступили более 50 регионов, засеяно уже 4,6 млн га. Об этом сообщила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на заседании правительства РФ.По словам министра, аграрии полностью обеспечены техникой, семенами, удобрениями и другими ресурсами. А доля отечественной селекции приблизилась к 70%."Наша отрасль полностью – и технически, и технологически – готова к проведению посевной, и мы рассчитываем на достойные результаты по итогам этого года", – сказала Оксана Лут.По ее информации, на субсидирование льготных краткосрочных кредитов в 2026 году предусмотрено 26,5 млрд рублей, из них 17,5 млрд рублей – на сезонные полевые работы. На агрострахование для защиты растениеводов выделено 4 млрд рублей – больше, чем годом ранее.Вместе с тем, в прошлом году собраны рекордные 8 млн тонн зернобобовых, достигнут исторический максимум по масличным культурам, плодам и ягодам, а урожай зерна составил 144,6 млн тонн, что является третьим результатом в истории страны.Ранее сообщалось, что на поддержку сельхозотрасли в Крыму направлено больше 3 миллиардов рублей. По словам главы региона Сергея Аксенова, в республике выросло производство масличных культур, овощей закрытого грунта, яиц, хлебобулочных и мучных изделий.

