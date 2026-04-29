Похолодание в Крыму до -15 градусов весной: когда это может произойти

Похолодание в Крыму до -15 градусов весной: когда это может произойти - РИА Новости Крым, 29.04.2026

Похолодание в Крыму до -15 градусов весной: когда это может произойти

Скачки температур и усиление погодных аномалий в Крыму будут наблюдаться из года в год, но экстремальных изменений, вплоть до затяжных возвратных заморозков в... РИА Новости Крым, 29.04.2026

2026-04-29T06:37

2026-04-29T06:37

2026-04-29T06:37

СИМФЕРОПОЛЬ, 29 апр – РИА Новости Крым. Скачки температур и усиление погодных аномалий в Крыму будут наблюдаться из года в год, но экстремальных изменений, вплоть до затяжных возвратных заморозков в апреле с низкими температурами раньше чем через 100 лет не произойдет. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал доцент кафедры туризма факультета географии, геоэкологии и туризма Таврической Академии КФУ им. Вернадского Игорь Вахрушев.По словам эксперта, и очередные апрельские заморозки в Крыму и на Кубани, и снегопады в Москве – естественные явления, учитывая происходящие глобальные климатические изменения.В результате в Москву в одно и то же время пришел циклон из Северной Атлантики и прорвался холодный воздух со стороны Баренцева моря, хотя весна уже успела заявить о себе первоцветами и почками на деревьях, так что сложившиеся вместе факторы дали неприятный экстремальный эффект, отметил ученый.А если проанализировать суточную динамику температуры в Крыму, то в конце апреля она "прыгает" от +15 градусов и до -3 в предгорных районах. И эти так называемые возвратные заморозки как экстремальные перепады погодной картины тоже естественный процесс, добавил Вахрушев."Как отмечает Всемирная метеорологическая организация, в умеренных широтах экстремальные проявления изменения погодных параметров увеличилось до 30%. И это уже достаточно высокие показатели, так что на бытовом уровне это становится заметно. Это связано как с общей циркуляцией атмосферы, так и с ходом изменений климата как динамической системы, так называемым глобальным потеплением", – сказал собеседник.Резкие температурные "качели" и сопутствующие им погодные аномалии в Крыму будут усиливаться теперь из года в год на фоне климатических изменений. Но ожидать каких-то сверхъестественных показателей не приходится еще по крайней мене век: весна останется весной, а лето – летом, считает ученый.А значит мощных и крайне опасных для сельского хозяйства вторжений арктического воздуха, которые в начале апреля опустят температуру ниже нуля и будут держать ее недели, не будет в ближайшие 100 лет, добавил он."Но перепады будут, и они, конечно, очень сложны для сельского хозяйства. Но современные технологии уже с этим активно борются. Допустим, для различных косточковых, тех же персиковых уже давно используют систему антифриза (агрохимический препарат для противостояния возвратным ранневесенним заморозкам – ред.) и при опрыскивании они могут пережить даже похолодание до -15. Хотя Крыму в ближайшее время и не грозят такие похолодания", – сказал эксперт.И отметил при этом, что снег весной в Крыму – в марте и даже апреле – не является чем-то из ряда вон выходящим: о таких явлениях в прежние времена можно узнать от старожилов.К тому же, достоверно неизвестно, как менялась погода в Крыму до 19 века, когда только начались систематические наблюдения за ней на полуострове, отметил Вахрушев."Мы сейчас имеем стройные инструментальные наблюдения за погодой максимум 150 лет. Но мы же не знаем, допустим, точные метеорологические показатели 12-го века или 10-го. Только предположительно, учитывая те летописи, которые до нас доходят. А действительно ли это было так, сложно сказать", – подытожил специалист.

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь вахрушев, мнения, погода в крыму, крымская погода, климат